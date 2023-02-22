https://ria.ru/20230222/gaubitsa-1853631250.html

Российские артиллеристы уничтожили ночью две гаубицы ВСУ

Российские артиллеристы уничтожили ночью две гаубицы ВСУ - РИА Новости, 22.02.2023

Российские артиллеристы уничтожили ночью две гаубицы ВСУ

Российские артиллеристы уничтожили ночью украинскую гаубицу М777 производства США в Николаевской области, а также гаубицу "Мста-Б" в Херсонской области, сообщил РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T10:33

2023-02-22T10:33

2023-02-22T10:33

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

николаевская область

сша

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 22 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью украинскую гаубицу М777 производства США в Николаевской области, а также гаубицу "Мста-Б" в Херсонской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью в районе населенного пункта Ивановка в Николаевской области был нанесен артиллерийский удар, в результате которого была уничтожена 155-миллиметровая американская гаубица М777 с артиллерийским расчётом, 6 погибших военных ВСУ, 2 раненых", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, вчера артиллерийским огнем в районе села Широкая Балка в Херсонской области уничтожена гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, ликвидированы 3 украинских военных, 5 ранены.

николаевская область

сша

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, николаевская область, сша, херсонская область