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Российские артиллеристы уничтожили ночью две гаубицы ВСУ - РИА Новости, 22.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Российские артиллеристы уничтожили ночью две гаубицы ВСУ
Российские артиллеристы уничтожили ночью две гаубицы ВСУ - РИА Новости, 22.02.2023
Российские артиллеристы уничтожили ночью две гаубицы ВСУ
Российские артиллеристы уничтожили ночью украинскую гаубицу М777 производства США в Николаевской области, а также гаубицу "Мста-Б" в Херсонской области, сообщил РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T10:33
2023-02-22T10:33
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
николаевская область
сша
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 22 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью украинскую гаубицу М777 производства США в Николаевской области, а также гаубицу "Мста-Б" в Херсонской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью в районе населенного пункта Ивановка в Николаевской области был нанесен артиллерийский удар, в результате которого была уничтожена 155-миллиметровая американская гаубица М777 с артиллерийским расчётом, 6 погибших военных ВСУ, 2 раненых", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, вчера артиллерийским огнем в районе села Широкая Балка в Херсонской области уничтожена гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, ликвидированы 3 украинских военных, 5 ранены.
николаевская область
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безопасность, вооруженные силы украины, николаевская область, сша, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Николаевская область, США, Херсонская область
10:33 22.02.2023
 
Российские артиллеристы уничтожили ночью две гаубицы ВСУ

Артиллеристы ночью уничтожили гаубицы ВСУ М-777 и "Мста-Б" с расчетом и боекомплектом

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с американской гаубицей M777
Украинские военные с американской гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с американской гаубицей M777. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 22 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью украинскую гаубицу М777 производства США в Николаевской области, а также гаубицу "Мста-Б" в Херсонской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Ночью в районе населенного пункта Ивановка в Николаевской области был нанесен артиллерийский удар, в результате которого была уничтожена 155-миллиметровая американская гаубица М777 с артиллерийским расчётом, 6 погибших военных ВСУ, 2 раненых", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, вчера артиллерийским огнем в районе села Широкая Балка в Херсонской области уничтожена гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, ликвидированы 3 украинских военных, 5 ранены.
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21 февраля, 16:08Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныНиколаевская областьСШАХерсонская область
 
 
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