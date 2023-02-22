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Российские артиллеристы уничтожили ночью две гаубицы ВСУ
Российские артиллеристы уничтожили ночью две гаубицы ВСУ - РИА Новости, 22.02.2023
Российские артиллеристы уничтожили ночью две гаубицы ВСУ
Российские артиллеристы уничтожили ночью украинскую гаубицу М777 производства США в Николаевской области, а также гаубицу "Мста-Б" в Херсонской области, сообщил РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T10:33
2023-02-22T10:33
2023-02-22T10:33
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
николаевская область
сша
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 22 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью украинскую гаубицу М777 производства США в Николаевской области, а также гаубицу "Мста-Б" в Херсонской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ночью в районе населенного пункта Ивановка в Николаевской области был нанесен артиллерийский удар, в результате которого была уничтожена 155-миллиметровая американская гаубица М777 с артиллерийским расчётом, 6 погибших военных ВСУ, 2 раненых", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, вчера артиллерийским огнем в районе села Широкая Балка в Херсонской области уничтожена гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, ликвидированы 3 украинских военных, 5 ранены.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, николаевская область, сша, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Николаевская область, США, Херсонская область
Российские артиллеристы уничтожили ночью две гаубицы ВСУ
Артиллеристы ночью уничтожили гаубицы ВСУ М-777 и "Мста-Б" с расчетом и боекомплектом