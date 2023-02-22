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Гаврилов: Москва дала гарантии безопасности для визита Байдена в Киев

Гаврилов: Москва дала гарантии безопасности для визита Байдена в Киев - РИА Новости, 22.02.2023

Гаврилов: Москва дала гарантии безопасности для визита Байдена в Киев

Москва предоставила гарантии безопасности для визита президента США Джо Байдена в Киев, иначе он бы не состоялся, заявил руководитель делегации Российской... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T15:06

2023-02-22T15:06

2023-02-22T15:23

в мире

джо байден

киев

константин гаврилов

вооруженные силы украины

нато

вооруженные силы сша

москва

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ВЕНА, 22 фев - РИА Новости. Москва предоставила гарантии безопасности для визита президента США Джо Байдена в Киев, иначе он бы не состоялся, заявил руководитель делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Всем очевидно, что это не Россия продвигает свою военную инфраструктуру к границам стран - членов НАТО, и уж тем более США. Россия не размещает свои военные базы по всему миру и не ведёт "войну по доверенности" против участников Североатлантического альянса. И уж все грани политической подлости переходит тот факт, что на фоне предоставления Москвой гарантий безопасности для президента США при осуществлении визита в Киев - иначе бы встреча с киевской верхушкой не состоялась, - а также "миролюбивых" обращений американского лидера к российскому народу, ВСУ продолжали варварские обстрелы ДНР и Белгородской области из американской РСЗО М142 HIMARS. Мы помним, что отмашку на эти удары дают ВС США", - заявил Гаврилов, выступая на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности."Эта линия Вашингтона и его трансатлантических сателлитов, которые уже плотно закрепились в статусе участников конфликта на Украине, достигла точки невозврата", - добавил он.

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москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, джо байден, киев, константин гаврилов, вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы сша, москва, сша