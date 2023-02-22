15:06 22.02.2023 (обновлено: 15:23 22.02.2023)
Гаврилов: Москва дала гарантии безопасности для визита Байдена в Киев
Гаврилов заявил, что Москва дала гарантии безопасности для визита Байдена в Киев
© AP Photo / Evan VucciДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
ВЕНА, 22 фев - РИА Новости. Москва предоставила гарантии безопасности для визита президента США Джо Байдена в Киев, иначе он бы не состоялся, заявил руководитель делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Всем очевидно, что это не Россия продвигает свою военную инфраструктуру к границам стран - членов НАТО, и уж тем более США. Россия не размещает свои военные базы по всему миру и не ведёт "войну по доверенности" против участников Североатлантического альянса. И уж все грани политической подлости переходит тот факт, что на фоне предоставления Москвой гарантий безопасности для президента США при осуществлении визита в Киев - иначе бы встреча с киевской верхушкой не состоялась, - а также "миролюбивых" обращений американского лидера к российскому народу, ВСУ продолжали варварские обстрелы ДНР и Белгородской области из американской РСЗО М142 HIMARS. Мы помним, что отмашку на эти удары дают ВС США", - заявил Гаврилов, выступая на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
"Эта линия Вашингтона и его трансатлантических сателлитов, которые уже плотно закрепились в статусе участников конфликта на Украине, достигла точки невозврата", - добавил он.