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Гаврилов: Москва дала гарантии безопасности для визита Байдена в Киев - РИА Новости, 22.02.2023
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Гаврилов: Москва дала гарантии безопасности для визита Байдена в Киев
Гаврилов: Москва дала гарантии безопасности для визита Байдена в Киев - РИА Новости, 22.02.2023
Гаврилов: Москва дала гарантии безопасности для визита Байдена в Киев
Москва предоставила гарантии безопасности для визита президента США Джо Байдена в Киев, иначе он бы не состоялся, заявил руководитель делегации Российской... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T15:06
2023-02-22T15:23
в мире
джо байден
киев
константин гаврилов
вооруженные силы украины
нато
вооруженные силы сша
москва
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ВЕНА, 22 фев - РИА Новости. Москва предоставила гарантии безопасности для визита президента США Джо Байдена в Киев, иначе он бы не состоялся, заявил руководитель делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Всем очевидно, что это не Россия продвигает свою военную инфраструктуру к границам стран - членов НАТО, и уж тем более США. Россия не размещает свои военные базы по всему миру и не ведёт "войну по доверенности" против участников Североатлантического альянса. И уж все грани политической подлости переходит тот факт, что на фоне предоставления Москвой гарантий безопасности для президента США при осуществлении визита в Киев - иначе бы встреча с киевской верхушкой не состоялась, - а также "миролюбивых" обращений американского лидера к российскому народу, ВСУ продолжали варварские обстрелы ДНР и Белгородской области из американской РСЗО М142 HIMARS. Мы помним, что отмашку на эти удары дают ВС США", - заявил Гаврилов, выступая на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности."Эта линия Вашингтона и его трансатлантических сателлитов, которые уже плотно закрепились в статусе участников конфликта на Украине, достигла точки невозврата", - добавил он.
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в мире, джо байден, киев, константин гаврилов, вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы сша, москва, сша
В мире, Джо Байден, Киев, Константин Гаврилов, Вооруженные силы Украины, НАТО, Вооруженные силы США, Москва, США
15:06 22.02.2023 (обновлено: 15:23 22.02.2023)
 
Гаврилов: Москва дала гарантии безопасности для визита Байдена в Киев

Гаврилов заявил, что Москва дала гарантии безопасности для визита Байдена в Киев

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
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ВЕНА, 22 фев - РИА Новости. Москва предоставила гарантии безопасности для визита президента США Джо Байдена в Киев, иначе он бы не состоялся, заявил руководитель делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Всем очевидно, что это не Россия продвигает свою военную инфраструктуру к границам стран - членов НАТО, и уж тем более США. Россия не размещает свои военные базы по всему миру и не ведёт "войну по доверенности" против участников Североатлантического альянса. И уж все грани политической подлости переходит тот факт, что на фоне предоставления Москвой гарантий безопасности для президента США при осуществлении визита в Киев - иначе бы встреча с киевской верхушкой не состоялась, - а также "миролюбивых" обращений американского лидера к российскому народу, ВСУ продолжали варварские обстрелы ДНР и Белгородской области из американской РСЗО М142 HIMARS. Мы помним, что отмашку на эти удары дают ВС США", - заявил Гаврилов, выступая на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
"Эта линия Вашингтона и его трансатлантических сателлитов, которые уже плотно закрепились в статусе участников конфликта на Украине, достигла точки невозврата", - добавил он.
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В миреДжо БайденКиевКонстантин ГавриловВооруженные силы УкраиныНАТОВооруженные силы СШАМоскваСША
 
 
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