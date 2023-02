https://ria.ru/20230222/festival-1853828286.html

Спилбергу вручили почетного "Золотого медведя" на Берлинале

Спилбергу вручили почетного "Золотого медведя" на Берлинале

Спилбергу вручили почетного "Золотого медведя" на Берлинале

На 73-м Берлинском международном фестивале Стивену Спилбергу вручили почетного "Золотого медведя" за вклад в кинематограф, пишет Deadline. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T18:43

2023-02-22T18:43

2023-02-22T18:51

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. На 73-м Берлинском международном фестивале Стивену Спилбергу вручили почетного "Золотого медведя" за вклад в кинематограф, пишет Deadline. Режиссер получил награду из рук Боно, солиста группы U2. Постановщик отметил, что в профессии уже шесть десятилетий. Но ему все еще кажется, будто бы снял свои ранние работы — "Дуэль" и "Челюсти" — недавно. "В 76 я уже знаю о кинопроизводстве больше, чем в 25, когда сделал свой первый полный метр. Но переживания, сомнения и страхи, мучавшие меня, когда я приступил к работе над "Дуэлью", на протяжении 50 лет были такими же яркими — словно бы время остановилось (as if no time has passed)", — признался режиссер. Ранее почетного "Золотого медведя" вручали Дастину Хоффману, Оливеру Стоуну, Софи Лорен, Катрин Денев, Мерил Стрип и другим.

2023

Елена Громова

Елена Громова

