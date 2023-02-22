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Спилбергу вручили почетного "Золотого медведя" на Берлинале
Спилбергу вручили почетного "Золотого медведя" на Берлинале - РИА Новости, 22.02.2023
Спилбергу вручили почетного "Золотого медведя" на Берлинале
На 73-м Берлинском международном фестивале Стивену Спилбергу вручили почетного "Золотого медведя" за вклад в кинематограф, пишет Deadline. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T18:43
2023-02-22T18:43
2023-02-22T18:51
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. На 73-м Берлинском международном фестивале Стивену Спилбергу вручили почетного "Золотого медведя" за вклад в кинематограф, пишет Deadline. Режиссер получил награду из рук Боно, солиста группы U2. Постановщик отметил, что в профессии уже шесть десятилетий. Но ему все еще кажется, будто бы снял свои ранние работы — "Дуэль" и "Челюсти" — недавно. "В 76 я уже знаю о кинопроизводстве больше, чем в 25, когда сделал свой первый полный метр. Но переживания, сомнения и страхи, мучавшие меня, когда я приступил к работе над "Дуэлью", на протяжении 50 лет были такими же яркими — словно бы время остановилось (as if no time has passed)", — признался режиссер. Ранее почетного "Золотого медведя" вручали Дастину Хоффману, Оливеру Стоуну, Софи Лорен, Катрин Денев, Мерил Стрип и другим.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, стивен спилберг, знаменитости, звезды, берлинский кинофестиваль
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Стивен Спилберг, Знаменитости, звезды, Берлинский кинофестиваль
18:43 22.02.2023 (обновлено: 18:51 22.02.2023)
Спилбергу вручили почетного "Золотого медведя" на Берлинале
Спилбергу вручили почетного "Золотого медведя" на Берлинале за вклад в кинематограф
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости.
На 73-м Берлинском международном фестивале Стивену Спилбергу вручили почетного "Золотого медведя" за вклад в кинематограф, пишет
Deadline.
Режиссер получил награду из рук Боно, солиста группы U2.
Постановщик отметил, что в профессии уже шесть десятилетий. Но ему все еще кажется, будто бы снял свои ранние работы — "Дуэль" и "Челюсти" — недавно.
"В 76 я уже знаю о кинопроизводстве больше, чем в 25, когда сделал свой первый полный метр. Но переживания, сомнения и страхи, мучавшие меня, когда я приступил к работе над "Дуэлью", на протяжении 50 лет были такими же яркими — словно бы время остановилось (as if no time has passed)", — признался режиссер.
Ранее почетного "Золотого медведя" вручали Дастину Хоффману, Оливеру Стоуну, Софи Лорен, Катрин Денев, Мерил Стрип и другим.