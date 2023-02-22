https://ria.ru/20230222/eskalatsiya-1853884933.html

Маск обвинил Нуланд в эскалации украинского конфликта

Маск обвинил Нуланд в эскалации украинского конфликта - РИА Новости, 22.02.2023

Маск обвинил Нуланд в эскалации украинского конфликта

Американский предприниматель Илон Маск после слов заместителя госсекретаря Виктории Нуланд о легитимности российских баз в Крыму в качестве целей для Украины... РИА Новости, 22.02.2023

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2023-02-22T21:01

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск после слов заместителя госсекретаря Виктории Нуланд о легитимности российских баз в Крыму в качестве целей для Украины обвинил ее в эскалации конфликта. "Никто не продвигает эту войну сильнее Нуланд", - написал Маск в Twitter. Так он прокомментировал статью с мнением российского эксперта о вовлеченности США в украинский конфликт после слов Нуланд о Крыме. Нуланд ранее заявила, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам, расположенным в Крыму, назвав их "законными целями". По ее словам, Украина не будет находиться в безопасности, если Крым "как минимум не будет демилитаризован". Накануне бывший президент США Дональд Трамп вспоминал Нулад как "одержимую подталкиванием Украины к НАТО", также возлагая на нее и других представителей американского истеблишмента вину за поиск конфронтации.

https://ria.ru/20230205/aerostat-1849848564.html

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в мире, украина, сша, виктория нуланд, илон маск, дональд трамп, нато