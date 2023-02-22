https://ria.ru/20230222/eskalatsiya-1853804738.html

В МИД заявили, что США хотят повысить градус эскалации на Украине

В МИД заявили, что США хотят повысить градус эскалации на Украине - РИА Новости, 22.02.2023

В МИД заявили, что США хотят повысить градус эскалации на Украине

Никто из посетивших Киев политиков США не обмолвился о стремлении к политическому урегулированию конфликта на Украине, что свидетельствует о безответственном и... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T16:49

2023-02-22T16:49

2023-02-22T16:58

специальная военная операция на украине

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джо байден

мария захарова

украина

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Никто из посетивших Киев политиков США не обмолвился о стремлении к политическому урегулированию конфликта на Украине, что свидетельствует о безответственном и авантюристическом намерении Вашингтона наращивать эскалацию в противостоянии с РФ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Примечательно, что американцы даже не обмолвились о стремлении к политическому урегулированию кризиса. Все это свидетельствует о безответственном и авантюристическом намерении США повышать градус эскалации в противостоянии с Россией", - сказала Захарова на брифинге в среду, комментируя визит президента США Джо Байдена в Киев.В понедельник стало известно, что Байден посетил Киев с однодневным визитом. Вопреки установленной практике, администрация США не информировала общественность о данной поездке. Более того, представители Белого дома неоднократно отрицали наличие у президента планов посещать Украину. Изначально распространенный журналистам рабочий график главы государства гласил, что Байден в понедельник вечером вылетит в Варшаву, и его новая зарубежная поездка ограничится лишь посещением Польши.

https://ria.ru/20230203/vzryv-1849315743.html

россия

киев

сша

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в мире, россия, киев, сша, джо байден, мария захарова, украина