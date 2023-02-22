18:12 22.02.2023 (обновлено: 20:01 22.02.2023)
В Госдуму внесли проект смягчения законов об экономических преступлениях
В Госдуму внесли проект о либерализации ответственности за экономические преступления
Здание Государственной думы. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект об уменьшении срока давности по некоторым экономическим статьям, следует из документа в думской электронной базе.
В проекте содержится предложение сократить максимальные сроки тюремного заключения на один-два года по таким статьям, как "Уклонение от уплаты налогов", "Неисполнение обязанностей налогового агента", "Сокрытие денежных средств или имущества организации или ИП" и "Уклонение от уплаты страховых взносов".
Уточняется, что это приведет к снижению сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
Документ разработан для снижения влияния негативных последствий на российскую экономику и либерализации уголовного наказания за некоторые преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов и других обязательных платежей.
Накануне президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости вернуться к пересмотру некоторых норм уголовного законодательства в части так называемых экономических составов. По его словам, государство должно контролировать происходящее в данной сфере, но при этом не "перегибать палку" и не допускать вседозволенности.
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