https://ria.ru/20230222/ekonomika-1853848257.html

В Госдуму внесли проект смягчения законов об экономических преступлениях

В Госдуму внесли проект смягчения законов об экономических преступлениях - РИА Новости, 22.02.2023

В Госдуму внесли проект смягчения законов об экономических преступлениях

Правительство внесло в Госдуму законопроект об уменьшении срока давности по некоторым экономическим статьям, следует из документа в думской электронной базе. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T18:12

2023-02-22T18:12

2023-02-22T20:01

россия

госдума рф

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект об уменьшении срока давности по некоторым экономическим статьям, следует из документа в думской электронной базе.В проекте содержится предложение сократить максимальные сроки тюремного заключения на один-два года по таким статьям, как "Уклонение от уплаты налогов", "Неисполнение обязанностей налогового агента", "Сокрытие денежных средств или имущества организации или ИП" и "Уклонение от уплаты страховых взносов". Уточняется, что это приведет к снижению сроков давности привлечения к уголовной ответственности.Документ разработан для снижения влияния негативных последствий на российскую экономику и либерализации уголовного наказания за некоторые преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов и других обязательных платежей.Накануне президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости вернуться к пересмотру некоторых норм уголовного законодательства в части так называемых экономических составов. По его словам, государство должно контролировать происходящее в данной сфере, но при этом не "перегибать палку" и не допускать вседозволенности.

https://ria.ru/20230222/ekonomika-1853753821.html

https://ria.ru/20230221/economy-1853431321.html

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Кирилл Волков

россия, госдума рф, экономика, владимир путин