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Евраев: экономика Ярославской области адаптировалась к новой реальности - РИА Новости, 22.02.2023
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Ярославская область
https://ria.ru/20230222/ekonomika-1853820583.html
Евраев: экономика Ярославской области адаптировалась к новой реальности
Евраев: экономика Ярославской области адаптировалась к новой реальности - РИА Новости, 22.02.2023
Евраев: экономика Ярославской области адаптировалась к новой реальности
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что планомерная работа правительства региона позволила промышленности и бизнесу адаптироваться к новой... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T17:14
2023-02-22T17:14
ярославская область
экономика
технологии
ярославская область
россия
владимир путин
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что планомерная работа правительства региона позволила промышленности и бизнесу адаптироваться к новой реальности и найти новые возможности для стабильной работы и роста. Во вторник в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин отметил, что в условиях антироссийских санкций экономике страны удалось удержать позиции. Спад оказался в десятки раз ниже прогнозируемого. По словам губернатора, сегодняшние высокие показатели экономики региона - результат плановой работы областного правительства. Губернатор напомнил, что в Ярославской области в марте прошлого года был создан антисанкционный штаб, который он сам возглавил. "Огромный потенциал компетенций, технологий, опыта и стремления позволил нашей промышленности и бизнесу адаптироваться к новой реальности и найти новые возможности для стабильной работы и роста. Было непросто, но вместе мы справились. Вместе и будем работать дальше. Задачи стоят серьезные, но они подкреплены ресурсом со стороны государства", - цитирует Михаила Евраева пресс-служба областного правительства. Первый заместитель председателя правительства региона Максим Авдеев прокомментировал отмеченные президентом тенденции в современной экономике: сохранение рабочих мест в бизнесе, обеспечение спроса на внутреннем рынке, освоение выпуска новой продукции. "Эти тенденции характерны для сферы малого и среднего предпринимательства Ярославской области. По итогам прошлого года в регионе – 49,6 тысячи субъектов МСП, что на 0,5% больше, чем в 2021 году. Также зарегистрировано более 44 тысяч самозанятых. Всего в секторе МСП в настоящее время работают более 235 тысяч жителей области. Это значение на 12% выше планового, установленного на 2022 год", - цитирует Авдеева пресс-служба областного правительства.
https://ria.ru/20221220/volonterov-1840069662.html
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экономика, технологии, ярославская область, россия, владимир путин, михаил евраев
Ярославская область, Экономика, Технологии, Ярославская область, Россия, Владимир Путин, Михаил Евраев
17:14 22.02.2023
 
Евраев: экономика Ярославской области адаптировалась к новой реальности

Губернатор Евраев: экономика Ярославской области адаптировалась к новой реальности

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Михаил Евраев . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что планомерная работа правительства региона позволила промышленности и бизнесу адаптироваться к новой реальности и найти новые возможности для стабильной работы и роста.
Во вторник в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин отметил, что в условиях антироссийских санкций экономике страны удалось удержать позиции. Спад оказался в десятки раз ниже прогнозируемого.
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По словам губернатора, сегодняшние высокие показатели экономики региона - результат плановой работы областного правительства. Губернатор напомнил, что в Ярославской области в марте прошлого года был создан антисанкционный штаб, который он сам возглавил.
"Огромный потенциал компетенций, технологий, опыта и стремления позволил нашей промышленности и бизнесу адаптироваться к новой реальности и найти новые возможности для стабильной работы и роста. Было непросто, но вместе мы справились. Вместе и будем работать дальше. Задачи стоят серьезные, но они подкреплены ресурсом со стороны государства", - цитирует Михаила Евраева пресс-служба областного правительства.
Первый заместитель председателя правительства региона Максим Авдеев прокомментировал отмеченные президентом тенденции в современной экономике: сохранение рабочих мест в бизнесе, обеспечение спроса на внутреннем рынке, освоение выпуска новой продукции.
"Эти тенденции характерны для сферы малого и среднего предпринимательства Ярославской области. По итогам прошлого года в регионе – 49,6 тысячи субъектов МСП, что на 0,5% больше, чем в 2021 году. Также зарегистрировано более 44 тысяч самозанятых. Всего в секторе МСП в настоящее время работают более 235 тысяч жителей области. Это значение на 12% выше планового, установленного на 2022 год", - цитирует Авдеева пресс-служба областного правительства.
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Ярославская областьЭкономикаТехнологииЯрославская областьРоссияВладимир ПутинМихаил Евраев
 
 
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