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Прошлый год был неплохим для российской экономики, заявил Боррель - РИА Новости, 22.02.2023
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Прошлый год был неплохим для российской экономики, заявил Боррель
Прошлый год был неплохим для российской экономики, заявил Боррель - РИА Новости, 22.02.2023
Прошлый год был неплохим для российской экономики, заявил Боррель
Несмотря на введенные санкции против России, 2022 год был неплохим для ее экономики, сказал в среду верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T14:51
2023-02-22T14:51
россия
жозеп боррель
евросоюз
в мире
санкции
санкции в отношении россии
экономика
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МАДРИД, 22 фев - РИА Новости. Несмотря на введенные санкции против России, 2022 год был неплохим для ее экономики, сказал в среду верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью радиостанции Onda Zero. Однако он сообщил, что на данный момент ситуация значительно изменилась, так как европейские страны энергетически более не зависят от Москвы. Если раньше 40% газа Европа закупала у России, то теперь этот показатель снизился до 6%, добавил он. При этом Боррель уверен, что РФ не удастся найти новых клиентов, которые бы смогли заменить Европу. Что касается пацифистских настроений, которые становятся все более популярными среди левого движения в Европе, и представители которых выступают за приостановку поставок оружия на Украину и выбор в пользу переговоров с Россией, верховный представитель ЕС заявил, что "если военная помощь Украине будет прекращена, Россия продолжит нападать, и Украина не сможет защитить себя". На прошлой неделе левая партия Podemos, входящая в коалиционное правительство с правящей Испанской социалистической рабочей партии (PSOE), призвала власти своей страны пересмотреть свою позицию относительно конфликта. На 3-й Европейской конференции за мир министр Испании по социальным правам и повестке дня на 2030 год Ионе Беларра призвала создать новый союз стран, которые будут выступать за мирное решение конфликта. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Российский лидер назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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россия, жозеп боррель, евросоюз, в мире, санкции, санкции в отношении россии, экономика
Россия, Жозеп Боррель, Евросоюз, В мире, Санкции, Санкции в отношении России, Экономика
14:51 22.02.2023
 
Прошлый год был неплохим для российской экономики, заявил Боррель

Боррель заявил, что 2022 год был неплохим для российской экономики, несмотря на санкции

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МАДРИД, 22 фев - РИА Новости. Несмотря на введенные санкции против России, 2022 год был неплохим для ее экономики, сказал в среду верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью радиостанции Onda Zero.
"Прошлый год был неплохим для российской экономики. Почему? Потому что цены на энергоносители взлетели, они выросли в десять раз. И мы все еще зависели от них, мы должны были продолжать покупать у них (газ), альтернативы не было, а цены были очень высокими", - сказал он.
Однако он сообщил, что на данный момент ситуация значительно изменилась, так как европейские страны энергетически более не зависят от Москвы. Если раньше 40% газа Европа закупала у России, то теперь этот показатель снизился до 6%, добавил он. При этом Боррель уверен, что РФ не удастся найти новых клиентов, которые бы смогли заменить Европу.
Что касается пацифистских настроений, которые становятся все более популярными среди левого движения в Европе, и представители которых выступают за приостановку поставок оружия на Украину и выбор в пользу переговоров с Россией, верховный представитель ЕС заявил, что "если военная помощь Украине будет прекращена, Россия продолжит нападать, и Украина не сможет защитить себя".
На прошлой неделе левая партия Podemos, входящая в коалиционное правительство с правящей Испанской социалистической рабочей партии (PSOE), призвала власти своей страны пересмотреть свою позицию относительно конфликта. На 3-й Европейской конференции за мир министр Испании по социальным правам и повестке дня на 2030 год Ионе Беларра призвала создать новый союз стран, которые будут выступать за мирное решение конфликта.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Российский лидер назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 14:33
ЕС обсудит увеличение продления санкций против России до девяти месяцев
 
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