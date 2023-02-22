https://ria.ru/20230222/ekonomika-1853742323.html

Прошлый год был неплохим для российской экономики, заявил Боррель

Прошлый год был неплохим для российской экономики, заявил Боррель - РИА Новости, 22.02.2023

Прошлый год был неплохим для российской экономики, заявил Боррель

Несмотря на введенные санкции против России, 2022 год был неплохим для ее экономики, сказал в среду верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T14:51

2023-02-22T14:51

2023-02-22T14:51

россия

жозеп боррель

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МАДРИД, 22 фев - РИА Новости. Несмотря на введенные санкции против России, 2022 год был неплохим для ее экономики, сказал в среду верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью радиостанции Onda Zero. Однако он сообщил, что на данный момент ситуация значительно изменилась, так как европейские страны энергетически более не зависят от Москвы. Если раньше 40% газа Европа закупала у России, то теперь этот показатель снизился до 6%, добавил он. При этом Боррель уверен, что РФ не удастся найти новых клиентов, которые бы смогли заменить Европу. Что касается пацифистских настроений, которые становятся все более популярными среди левого движения в Европе, и представители которых выступают за приостановку поставок оружия на Украину и выбор в пользу переговоров с Россией, верховный представитель ЕС заявил, что "если военная помощь Украине будет прекращена, Россия продолжит нападать, и Украина не сможет защитить себя". На прошлой неделе левая партия Podemos, входящая в коалиционное правительство с правящей Испанской социалистической рабочей партии (PSOE), призвала власти своей страны пересмотреть свою позицию относительно конфликта. На 3-й Европейской конференции за мир министр Испании по социальным правам и повестке дня на 2030 год Ионе Беларра призвала создать новый союз стран, которые будут выступать за мирное решение конфликта. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Российский лидер назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230222/sanktsii-1853732109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, жозеп боррель, евросоюз, в мире, санкции, санкции в отношении россии, экономика