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В Нижегородской области грузовик столкнулся с автобусом, есть пострадавшие - РИА Новости, 22.02.2023
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В Нижегородской области грузовик столкнулся с автобусом, есть пострадавшие
В Нижегородской области грузовик столкнулся с автобусом, есть пострадавшие - РИА Новости, 22.02.2023
В Нижегородской области грузовик столкнулся с автобусом, есть пострадавшие
Грузовая "Газель" столкнулась с автобусом в Нижегородской области, в результате ДТП пострадали 6 человек, сообщает МЧС региона. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:43
2023-02-22T16:51
происшествия
авто
нижегородская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Грузовая "Газель" столкнулась с автобусом в Нижегородской области, в результате ДТП пострадали 6 человек, сообщает МЧС региона. "Двадцать второго февраля в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о столкновении пассажирского автобуса ПАЗ и грузовой "Газели" в Павловском муниципальном округе. В результате ДТП пострадали 6 человек, в том числе 1 ребенок", - говорится в сообщении. Отмечается, что для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Нижегородской области привлекались 5 человек и 1 единица техники.
https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html
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происшествия, авто, нижегородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Нижегородская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:43 22.02.2023 (обновлено: 16:51 22.02.2023)
 
В Нижегородской области грузовик столкнулся с автобусом, есть пострадавшие

В Нижегородской области "Газель" столкнулась с автобусом, пострадали шесть человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Грузовая "Газель" столкнулась с автобусом в Нижегородской области, в результате ДТП пострадали 6 человек, сообщает МЧС региона.
"Двадцать второго февраля в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о столкновении пассажирского автобуса ПАЗ и грузовой "Газели" в Павловском муниципальном округе. В результате ДТП пострадали 6 человек, в том числе 1 ребенок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Нижегородской области привлекались 5 человек и 1 единица техники.
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ПроисшествияАвтоНижегородская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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