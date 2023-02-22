https://ria.ru/20230222/dtp-1853800024.html

В Нижегородской области грузовик столкнулся с автобусом, есть пострадавшие

В Нижегородской области грузовик столкнулся с автобусом, есть пострадавшие - РИА Новости, 22.02.2023

В Нижегородской области грузовик столкнулся с автобусом, есть пострадавшие

Грузовая "Газель" столкнулась с автобусом в Нижегородской области, в результате ДТП пострадали 6 человек, сообщает МЧС региона. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T16:43

2023-02-22T16:43

2023-02-22T16:51

происшествия

авто

нижегородская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Грузовая "Газель" столкнулась с автобусом в Нижегородской области, в результате ДТП пострадали 6 человек, сообщает МЧС региона. "Двадцать второго февраля в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о столкновении пассажирского автобуса ПАЗ и грузовой "Газели" в Павловском муниципальном округе. В результате ДТП пострадали 6 человек, в том числе 1 ребенок", - говорится в сообщении. Отмечается, что для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Нижегородской области привлекались 5 человек и 1 единица техники.

https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html

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происшествия, авто, нижегородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)