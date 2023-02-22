https://ria.ru/20230222/dtp-1853642286.html

В Воронежской области микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие

В Воронежской области микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие - РИА Новости, 22.02.2023

В Воронежской области микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие

Два человека погибли, 15-летняя девочка получила травмы в результате столкновения грузовика с микроавтобусом в Воронежской области, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T10:59

2023-02-22T10:59

2023-02-22T10:59

происшествия

воронежская область

лискинский район

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ВОРОНЕЖ, 22 фев - РИА Новости. Два человека погибли, 15-летняя девочка получила травмы в результате столкновения грузовика с микроавтобусом в Воронежской области, сообщает ГУМВД по региону. Авария произошла вечером во вторник, 21 февраля, в Лискинском районе на седьмом километре автодороги "Лиски - Средний Икорец". В результате аварии водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter погиб на месте происшествия. Пассажирка микроавтобуса, 47-летняя женщина, скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи. Еще одна пассажирка, 15-летняя девочка, с травмами различной степени тяжести доставлена в больницу. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

https://ria.ru/20230125/dtp-1847440582.html

воронежская область

лискинский район

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, воронежская область, лискинский район