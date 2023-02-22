В Воронежской области микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие
Два человека погибли и один пострадал в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Воронежем
Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 22 фев - РИА Новости. Два человека погибли, 15-летняя девочка получила травмы в результате столкновения грузовика с микроавтобусом в Воронежской области, сообщает ГУМВД по региону.
Авария произошла вечером во вторник, 21 февраля, в Лискинском районе на седьмом километре автодороги "Лиски - Средний Икорец".
"Местный житель, управляя автомашиной Howo, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с транспортным средством Volkswagen Transporter, за рулем которого находился 48-летний житель райцентра", - говорится в сообщении.
В результате аварии водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter погиб на месте происшествия. Пассажирка микроавтобуса, 47-летняя женщина, скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи. Еще одна пассажирка, 15-летняя девочка, с травмами различной степени тяжести доставлена в больницу.
По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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