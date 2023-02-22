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В Воронежской области микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие - РИА Новости, 22.02.2023
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В Воронежской области микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие
В Воронежской области микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие - РИА Новости, 22.02.2023
В Воронежской области микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие
Два человека погибли, 15-летняя девочка получила травмы в результате столкновения грузовика с микроавтобусом в Воронежской области, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T10:59
2023-02-22T10:59
происшествия
воронежская область
лискинский район
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ВОРОНЕЖ, 22 фев - РИА Новости. Два человека погибли, 15-летняя девочка получила травмы в результате столкновения грузовика с микроавтобусом в Воронежской области, сообщает ГУМВД по региону. Авария произошла вечером во вторник, 21 февраля, в Лискинском районе на седьмом километре автодороги "Лиски - Средний Икорец". В результате аварии водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter погиб на месте происшествия. Пассажирка микроавтобуса, 47-летняя женщина, скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи. Еще одна пассажирка, 15-летняя девочка, с травмами различной степени тяжести доставлена в больницу. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
https://ria.ru/20230125/dtp-1847440582.html
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происшествия, воронежская область, лискинский район
Происшествия, Воронежская область, Лискинский район
10:59 22.02.2023
 
В Воронежской области микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие

Два человека погибли и один пострадал в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Воронежем

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 22 фев - РИА Новости. Два человека погибли, 15-летняя девочка получила травмы в результате столкновения грузовика с микроавтобусом в Воронежской области, сообщает ГУМВД по региону.
Авария произошла вечером во вторник, 21 февраля, в Лискинском районе на седьмом километре автодороги "Лиски - Средний Икорец".
"Местный житель, управляя автомашиной Howo, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с транспортным средством Volkswagen Transporter, за рулем которого находился 48-летний житель райцентра", - говорится в сообщении.
В результате аварии водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter погиб на месте происшествия. Пассажирка микроавтобуса, 47-летняя женщина, скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи. Еще одна пассажирка, 15-летняя девочка, с травмами различной степени тяжести доставлена в больницу.
По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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ПроисшествияВоронежская областьЛискинский район
 
 
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