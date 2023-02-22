https://ria.ru/20230222/dsnv-1853887334.html

В США Байдена призвали договориться с Москвой по ДСНВ

В США Байдена призвали договориться с Москвой по ДСНВ - РИА Новости, 22.02.2023

В США Байдена призвали договориться с Москвой по ДСНВ

Приостановка участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) стала единственным возможным ответом Москвы на вооружение... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T21:24

2023-02-22T21:24

2023-02-22T21:31

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Приостановка участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) стала единственным возможным ответом Москвы на вооружение Украины со стороны Запада, президенту США Джо Байдену стоило бы срочно договариваться с Россией, считает антиядерный активист и борец за мир Хелен Калдикотт. "У (президента РФ Владимира) Путина, по сути, не осталось способов ответить в противовес продолжающемуся вооружению Украины", - сказала Калдикотт РИА Новости. Она отметила, что приостановка ДСНВ крайне негативно скажется на будущем планеты. "Кажется, никто из участников этой ядерной неразберихи с двух континентов даже не понимает, что вслепую блефует с нашим будущим", - сказала она. Калдикотт добавила, что в обеих странах ядерный контроль сопряжен с чувствительными элементами срабатывания, в том числе из-за возможного недопонимания и путаницы в период высокой международной напряженности. "Если бы у Байдена было понимание этого неизлечимого диагноза, он бы вылетел в Москву для переговоров и прекращения этого ядерного безумия", - сказала она. "Вместо этого политики действуют из тестостеронового императива, как они делали это во время Первой и Второй мировых войн. Тысячи единиц ядерного оружия были спроектированы и изготовлены сильными мира сего с пониманием, что они никогда не будут и не могут быть использованы", - добавила Калдикотт. Калдикотт является основателем организации "Врачи за социальную ответственность", получившей Нобелевскую премию мира. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса". Байден назвал решение РФ "большой ошибкой". Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.

https://ria.ru/20230222/snv-3-1853719503.html

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в мире, россия, москва, франция, джо байден, владимир путин