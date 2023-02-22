МИД Китая надеется на урегулирование разногласий по ДСНВ путем консультаций
МИД КНР надеется, что США и Россия урегулируют разногласия по ДСНВ путем консультаций
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Китай надеется, что Вашингтон и Москва урегулируют разногласия по ДСНВ путем консультаций, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя решение России приостановить свое участие в российско-американском ДСНВ.
"Китай надеется, что обе стороны смогут должным образом разрешить свои разногласия посредством конструктивного диалога и консультаций, чтобы обеспечить беспрепятственное выполнение договора", - сказал дипломат.
Ван Вэньбинь подчеркнул, что ДСНВ является важным двусторонним договором о ядерном разоружении, достигнутым Россией и США в этом столетии, и единственным договором о контроле над вооружениями между Россией и США на сегодняшний день.
По его словам, данный договор имеет большое значение для поддержания глобальной стратегической стабильности, содействия международному и региональному миру и ядерному разоружению.
Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из Договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.
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