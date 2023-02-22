https://ria.ru/20230222/dsnv-1853641373.html

МИД Китая надеется на урегулирование разногласий по ДСНВ путем консультаций

МИД Китая надеется на урегулирование разногласий по ДСНВ путем консультаций - РИА Новости, 22.02.2023

МИД Китая надеется на урегулирование разногласий по ДСНВ путем консультаций

Китай надеется, что Вашингтон и Москва урегулируют разногласия по ДСНВ путем консультаций, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T10:56

2023-02-22T10:56

2023-02-22T10:56

россия

сша

китай

владимир путин

договор снв-3

мид кнр

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ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Китай надеется, что Вашингтон и Москва урегулируют разногласия по ДСНВ путем консультаций, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя решение России приостановить свое участие в российско-американском ДСНВ. "Китай надеется, что обе стороны смогут должным образом разрешить свои разногласия посредством конструктивного диалога и консультаций, чтобы обеспечить беспрепятственное выполнение договора", - сказал дипломат. Ван Вэньбинь подчеркнул, что ДСНВ является важным двусторонним договором о ядерном разоружении, достигнутым Россией и США в этом столетии, и единственным договором о контроле над вооружениями между Россией и США на сегодняшний день. По его словам, данный договор имеет большое значение для поддержания глобальной стратегической стабильности, содействия международному и региональному миру и ядерному разоружению. Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из Договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса". Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.

https://ria.ru/20230222/snv-1853619431.html

https://ria.ru/20230221/dsnv-1853544637.html

https://ria.ru/20230222/kitay-1853547017.html

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россия, сша, китай, владимир путин, договор снв-3, мид кнр