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МИД Китая надеется на урегулирование разногласий по ДСНВ путем консультаций - РИА Новости, 22.02.2023
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МИД Китая надеется на урегулирование разногласий по ДСНВ путем консультаций
МИД Китая надеется на урегулирование разногласий по ДСНВ путем консультаций - РИА Новости, 22.02.2023
МИД Китая надеется на урегулирование разногласий по ДСНВ путем консультаций
Китай надеется, что Вашингтон и Москва урегулируют разногласия по ДСНВ путем консультаций, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T10:56
2023-02-22T10:56
россия
сша
китай
владимир путин
договор снв-3
мид кнр
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ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Китай надеется, что Вашингтон и Москва урегулируют разногласия по ДСНВ путем консультаций, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя решение России приостановить свое участие в российско-американском ДСНВ. "Китай надеется, что обе стороны смогут должным образом разрешить свои разногласия посредством конструктивного диалога и консультаций, чтобы обеспечить беспрепятственное выполнение договора", - сказал дипломат. Ван Вэньбинь подчеркнул, что ДСНВ является важным двусторонним договором о ядерном разоружении, достигнутым Россией и США в этом столетии, и единственным договором о контроле над вооружениями между Россией и США на сегодняшний день. По его словам, данный договор имеет большое значение для поддержания глобальной стратегической стабильности, содействия международному и региональному миру и ядерному разоружению. Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из Договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса". Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.
https://ria.ru/20230222/snv-1853619431.html
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россия, сша, китай, владимир путин, договор снв-3, мид кнр
Россия, США, Китай, Владимир Путин, Договор СНВ-3, МИД КНР
10:56 22.02.2023
 
МИД Китая надеется на урегулирование разногласий по ДСНВ путем консультаций

МИД КНР надеется, что США и Россия урегулируют разногласия по ДСНВ путем консультаций

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Китай надеется, что Вашингтон и Москва урегулируют разногласия по ДСНВ путем консультаций, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя решение России приостановить свое участие в российско-американском ДСНВ.
"Китай надеется, что обе стороны смогут должным образом разрешить свои разногласия посредством конструктивного диалога и консультаций, чтобы обеспечить беспрепятственное выполнение договора", - сказал дипломат.
Ракетный комплекс Тополь на полигоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 09:57
Приостановка Россией ДСНВ-3 будет иметь огромный резонанс, заявил Медведев
Ван Вэньбинь подчеркнул, что ДСНВ является важным двусторонним договором о ядерном разоружении, достигнутым Россией и США в этом столетии, и единственным договором о контроле над вооружениями между Россией и США на сегодняшний день.
По его словам, данный договор имеет большое значение для поддержания глобальной стратегической стабильности, содействия международному и региональному миру и ядерному разоружению.
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 19:31
Франция прокомментировала решение России приостановить участие в ДСНВ
Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из Договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.
Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 08:00
Китай предлагает убрать Америку с дороги
 
РоссияСШАКитайВладимир ПутинДоговор СНВ-3МИД КНР
 
 
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