https://ria.ru/20230222/dsnv-1853622629.html
Рябков не исключил выхода США из ДСНВ
Рябков не исключил выхода США из ДСНВ - РИА Новости, 22.02.2023
Рябков не исключил выхода США из ДСНВ
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил, что США после того, как Россия приостановила договор о стратегических наступательных вооружениях, могут выйти из... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T10:07
2023-02-22T10:07
2023-02-22T10:07
россия
сергей рябков
владимир путин
нато
договор снв-3
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил, что США после того, как Россия приостановила договор о стратегических наступательных вооружениях, могут выйти из него. "Я ничего не исключаю. Американцы из договоров выходили. Что они могут предпринять дальше, прогнозировать непросто, но поведенческая канва Вашингтона не настраивает на оптимистический лад", - сказал он журналистам. Президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию накануне, что РФ приостанавливает участие в ДСНВ, отметив, что ядерные арсеналы есть не только у США, с которыми этот договор был подписан, но и у таких стран НАТО, как Франция и Великобритания.
https://ria.ru/20230222/dsnv-1853621300.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей рябков, владимир путин, нато, договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Сергей Рябков, Владимир Путин, НАТО, Договор СНВ-3, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Рябков не исключил выхода США из ДСНВ
Рябков не исключил, что США могут выйти из ДСНВ после приостановления участия России