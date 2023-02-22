https://ria.ru/20230222/dsnv-1853622629.html

Рябков не исключил выхода США из ДСНВ

Рябков не исключил выхода США из ДСНВ - РИА Новости, 22.02.2023

Рябков не исключил выхода США из ДСНВ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил, что США после того, как Россия приостановила договор о стратегических наступательных вооружениях, могут выйти из... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T10:07

2023-02-22T10:07

2023-02-22T10:07

россия

сергей рябков

владимир путин

нато

договор снв-3

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил, что США после того, как Россия приостановила договор о стратегических наступательных вооружениях, могут выйти из него. "Я ничего не исключаю. Американцы из договоров выходили. Что они могут предпринять дальше, прогнозировать непросто, но поведенческая канва Вашингтона не настраивает на оптимистический лад", - сказал он журналистам. Президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию накануне, что РФ приостанавливает участие в ДСНВ, отметив, что ядерные арсеналы есть не только у США, с которыми этот договор был подписан, но и у таких стран НАТО, как Франция и Великобритания.

https://ria.ru/20230222/dsnv-1853621300.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сергей рябков, владимир путин, нато, договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)