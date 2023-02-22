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Москва будет придерживаться количественных потолков по ДСНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 22.02.2023
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Москва будет придерживаться количественных потолков по ДСНВ, заявил Рябков
Москва будет придерживаться количественных потолков по ДСНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 22.02.2023
Москва будет придерживаться количественных потолков по ДСНВ, заявил Рябков
После приостановки РФ действия ДСНВ Москва будет придерживаться количественных потолков стратегических носителей в рамках Договора, на данном этапе Москва... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T10:02
2023-02-22T10:02
россия
москва
сергей рябков
договор снв-3
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. После приостановки РФ действия ДСНВ Москва будет придерживаться количественных потолков стратегических носителей в рамках Договора, на данном этапе Москва считает, что этого достаточно для поддержания предсказуемости в сфере стратегической стабильности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Россия будет и далее придерживаться центральных количественных ограничений в рамках Договора, об этом было заявлено МИД России. Мы также будем соблюдать положения двустороннего советско-американского соглашения 1988 года о взаимном уведомлении о пусках баллистических ракет. На данном этапе мы считаем этого достаточно с точки зрения обеспечения предсказуемости и поддержания стратегической стабильности", - сказал Рябков журналистам.
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россия, москва, сергей рябков, договор снв-3
Россия, Москва, Сергей Рябков, Договор СНВ-3
10:02 22.02.2023
 
Москва будет придерживаться количественных потолков по ДСНВ, заявил Рябков

Рябков: приверженности потолкам по ДСНВ достаточно для поддержания стратстабильности

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. После приостановки РФ действия ДСНВ Москва будет придерживаться количественных потолков стратегических носителей в рамках Договора, на данном этапе Москва считает, что этого достаточно для поддержания предсказуемости в сфере стратегической стабильности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Россия будет и далее придерживаться центральных количественных ограничений в рамках Договора, об этом было заявлено МИД России. Мы также будем соблюдать положения двустороннего советско-американского соглашения 1988 года о взаимном уведомлении о пусках баллистических ракет. На данном этапе мы считаем этого достаточно с точки зрения обеспечения предсказуемости и поддержания стратегической стабильности", - сказал Рябков журналистам.
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 20:17
МИД России назвал условие для возобновления шагов навстречу США по ДСНВ
 
РоссияМоскваСергей РябковДоговор СНВ-3
 
 
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