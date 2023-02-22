https://ria.ru/20230222/donetsk-1853725254.html

Украинские войска выпустили еще шесть снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили еще шесть снарядов по Донецку - РИА Новости, 22.02.2023

Украинские войска выпустили еще шесть снарядов по Донецку

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T14:17

2023-02-22T14:17

2023-02-22T14:17

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Желанное второе – город Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230221/ukraina-1853207020.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия