https://ria.ru/20230222/donetsk-1853581744.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 22.02.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в 00.46 выпустили еще четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T01:08
2023-02-22T01:08
2023-02-22T01:08
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинские войска в 00.46 выпустили еще четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00:46 - населенный пункт Желанное второе – город Донецк (Кировский район): выпущены четыре снаряда калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщении. Ранее представительство сообщало о восьми снарядах, выпущенных украинскими войсками по Кировскому району Донецка.
https://ria.ru/20230221/skhron-1853548383.html
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк
ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 152 миллиметра