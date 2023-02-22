https://ria.ru/20230222/donetsk-1853581744.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 22.02.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска в 00.46 выпустили еще четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T01:08

2023-02-22T01:08

2023-02-22T01:08

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинские войска в 00.46 выпустили еще четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00:46 - населенный пункт Желанное второе – город Донецк (Кировский район): выпущены четыре снаряда калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщении. Ранее представительство сообщало о восьми снарядах, выпущенных украинскими войсками по Кировскому району Донецка.

https://ria.ru/20230221/skhron-1853548383.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк