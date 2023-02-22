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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 22.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/donetsk-1853581744.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 22.02.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в 00.46 выпустили еще четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T01:08
2023-02-22T01:08
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинские войска в 00.46 выпустили еще четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00:46 - населенный пункт Желанное второе – город Донецк (Кировский район): выпущены четыре снаряда калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщении. Ранее представительство сообщало о восьми снарядах, выпущенных украинскими войсками по Кировскому району Донецка.
https://ria.ru/20230221/skhron-1853548383.html
донецк
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
01:08 22.02.2023
 
Украинские войска обстреляли Донецк

ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 152 миллиметра

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС ДНР на лестничной площадке жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ
Сотрудник МЧС ДНР на лестничной площадке жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудник МЧС ДНР на лестничной площадке жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинские войска в 00.46 выпустили еще четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00:46 - населенный пункт Желанное второе – город Донецк (Кировский район): выпущены четыре снаряда калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщении.
Крупный схрон боеприпасов в Донецке, обнаруженный российскими спецслужбами - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 19:52Специальная военная операция на Украине
В Донецке обнаружили схрон с оружием и боеприпасами
Ранее представительство сообщало о восьми снарядах, выпущенных украинскими войсками по Кировскому району Донецка.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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