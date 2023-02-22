Пасечник назвал год после признания Донбасса самым лучшим для ЛНР и ДНР
Пасечник: год после признания независимости был тяжелый, но самый лучший для ЛНР и ДНР
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкПразднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ
Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Несмотря на то, что год с момента признания независимости республик Донбасса был очень тяжелый, это был самый лучший год в жизни республик, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
"Несмотря на то, что он (год с момента признания независимости ДНР и ЛНР - ред.) был очень тяжелый, это, наверное, был самый лучший год в нашей жизни, в жизни республик Донбасса. Потому что мы очень ждали, начали освобождение наших территорий. И мы все-таки несмотря ни на что достигли поставленных перед собой целей и стали частью России", - сказал Пасечник журналистам на митинг-концерте в "Лужниках", посвященном Дню защитника Отечества.
Он добавил, что 23 февраля - очень важный праздник и дань уважения героям и воинам.
"В любом случае мы делаем все возможное для того, чтобы на наших территориях наступил мир", - подчеркнул Пасечник.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР.
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