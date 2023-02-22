https://ria.ru/20230222/donbass-1853757274.html

Пасечник назвал год после признания Донбасса самым лучшим для ЛНР и ДНР

Пасечник назвал год после признания Донбасса самым лучшим для ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2023

Пасечник назвал год после признания Донбасса самым лучшим для ЛНР и ДНР

Несмотря на то, что год с момента признания независимости республик Донбасса был очень тяжелый, это был самый лучший год в жизни республик, заявил врио главы... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T15:29

2023-02-22T15:29

2023-02-22T15:29

специальная военная операция на украине

общество

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

леонид пасечник

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Несмотря на то, что год с момента признания независимости республик Донбасса был очень тяжелый, это был самый лучший год в жизни республик, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Он добавил, что 23 февраля - очень важный праздник и дань уважения героям и воинам. "В любом случае мы делаем все возможное для того, чтобы на наших территориях наступил мир", - подчеркнул Пасечник. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид пасечник