Рейтинг@Mail.ru
Пасечник назвал год после признания Донбасса самым лучшим для ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/donbass-1853757274.html
Пасечник назвал год после признания Донбасса самым лучшим для ЛНР и ДНР
Пасечник назвал год после признания Донбасса самым лучшим для ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2023
Пасечник назвал год после признания Донбасса самым лучшим для ЛНР и ДНР
Несмотря на то, что год с момента признания независимости республик Донбасса был очень тяжелый, это был самый лучший год в жизни республик, заявил врио главы... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T15:29
2023-02-22T15:29
специальная военная операция на украине
общество
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
леонид пасечник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820638883_0:0:3288:1850_1920x0_80_0_0_9b2f4dfb91d08ffa82b1a7a72fa24eb6.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Несмотря на то, что год с момента признания независимости республик Донбасса был очень тяжелый, это был самый лучший год в жизни республик, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Он добавил, что 23 февраля - очень важный праздник и дань уважения героям и воинам. "В любом случае мы делаем все возможное для того, чтобы на наших территориях наступил мир", - подчеркнул Пасечник. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820638883_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d9e7c94c12241961e16b28f8d7e2159f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид пасечник
Специальная военная операция на Украине, Общество, Донбасс, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Леонид Пасечник
15:29 22.02.2023
 
Пасечник назвал год после признания Донбасса самым лучшим для ЛНР и ДНР

Пасечник: год после признания независимости был тяжелый, но самый лучший для ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкПразднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ
Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Несмотря на то, что год с момента признания независимости республик Донбасса был очень тяжелый, это был самый лучший год в жизни республик, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
"Несмотря на то, что он (год с момента признания независимости ДНР и ЛНР - ред.) был очень тяжелый, это, наверное, был самый лучший год в нашей жизни, в жизни республик Донбасса. Потому что мы очень ждали, начали освобождение наших территорий. И мы все-таки несмотря ни на что достигли поставленных перед собой целей и стали частью России", - сказал Пасечник журналистам на митинг-концерте в "Лужниках", посвященном Дню защитника Отечества.
Он добавил, что 23 февраля - очень важный праздник и дань уважения героям и воинам.
"В любом случае мы делаем все возможное для того, чтобы на наших территориях наступил мир", - подчеркнул Пасечник.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР.
Люди идут на митинг Своих не бросаем на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября 2022, 08:00Специальная военная операция на Украине
России становится больше
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛеонид Пасечник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала