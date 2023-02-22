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Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 22.02.2023

Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 109 боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T09:28

2023-02-22T09:28

2023-02-22T09:28

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 109 боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 22 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На волновахском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском - два обстрела из РСЗО, артиллерии 152 миллиметра. Выпустив 109 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Каштановое, Яковлевка, Донецк, Макеевка, Волноваха. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка и ранее освобожденной Волновахе. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксирован 51 обстрел.

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины