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Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 22.02.2023
Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 109 боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T09:28
2023-02-22T09:28
2023-02-22T09:28
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 109 боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 22 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На волновахском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском - два обстрела из РСЗО, артиллерии 152 миллиметра. Выпустив 109 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Каштановое, Яковлевка, Донецк, Макеевка, Волноваха. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка и ранее освобожденной Волновахе. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксирован 51 обстрел.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки выпустили 109 боеприпасов по республике