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"Правда тела". Средиземноморская диета и как ее адаптировать для России - РИА Новости, 22.02.2023
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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20230222/dieta-1853610048.html
"Правда тела". Средиземноморская диета и как ее адаптировать для России
"Правда тела". Средиземноморская диета и как ее адаптировать для России - РИА Новости, 22.02.2023
"Правда тела". Средиземноморская диета и как ее адаптировать для России
Как средиземноморская диета завоевала мировую популярность, на какой бюджет она рассчитана и каким образом вписать в этот режим питания квашенную капусту. Почему итальянцы не поправляются от пасты, в чем минтай лучше дорадо и как в диету вписывается шашлык.
2023-02-22T12:00
2023-02-22T12:00
правда тела
диета
здоровье
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"Правда тела". Средиземноморская диета и как ее адаптировать для России
Как средиземноморская диета завоевала мировую популярность, на какой бюджет она рассчитана и каким образом вписать в этот режим питания квашенную капусту. Почему итальянцы не поправляются от пасты, в чем минтай лучше дорадо и как в диету вписывается шашлык.
audio/mpeg
"Правда тела". Средиземноморская диета и как ее адаптировать для России
Как средиземноморская диета завоевала мировую популярность, на какой бюджет она рассчитана и каким образом вписать в этот режим питания квашенную капусту. Почему итальянцы не поправляются от пасты, в чем минтай лучше дорадо и как в диету вписывается шашлык.
audio/mpeg
Какие принципы питания объединяет средиземноморская диета, почему оттуда исчезли крупы, хлеб и макароны, и чем заменить помидоры зимой - рассказывает диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алёна Поташева.1:17 почему ВОЗ рекомендует диету 2:00 мифы про средиземноморское питание 2:42 "способ лежать в сторону здорового питания" 4:20 диетическая картошка (даже жареная) 6:00 сложности жизни и углеводов 8:13 философия макарон 10:13 чем минтай лучше дорадо 12:00 диета с шашлыкомСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
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РИА Новости
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диета, здоровье, аудио
Правда тела, Диета, Здоровье
12:00 22.02.2023
 

"Правда тела". Средиземноморская диета и как ее адаптировать для России

Правда тела
"Правда тела". Средиземноморская диета и как ее адаптировать для России
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Как средиземноморская диета завоевала мировую популярность, на какой бюджет она рассчитана и каким образом вписать в этот режим питания квашенную капусту. Почему итальянцы не поправляются от пасты, в чем минтай лучше дорадо и как в диету вписывается шашлык.
Какие принципы питания объединяет средиземноморская диета, почему оттуда исчезли крупы, хлеб и макароны, и чем заменить помидоры зимой - рассказывает диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алёна Поташева.
1:17 почему ВОЗ рекомендует диету
2:00 мифы про средиземноморское питание
2:42 "способ лежать в сторону здорового питания"
4:20 диетическая картошка (даже жареная)
6:00 сложности жизни и углеводов
8:13 философия макарон
10:13 чем минтай лучше дорадо
12:00 диета с шашлыком
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор: Полина Панина
Монтаж: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
 
Правда телаДиетаЗдоровье
 
 
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