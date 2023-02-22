https://ria.ru/20230222/dieta-1853610048.html
"Правда тела". Средиземноморская диета и как ее адаптировать для России
"Правда тела". Средиземноморская диета и как ее адаптировать для России - РИА Новости, 22.02.2023
"Правда тела". Средиземноморская диета и как ее адаптировать для России
Как средиземноморская диета завоевала мировую популярность, на какой бюджет она рассчитана и каким образом вписать в этот режим питания квашенную капусту. Почему итальянцы не поправляются от пасты, в чем минтай лучше дорадо и как в диету вписывается шашлык.
2023-02-22T12:00
2023-02-22T12:00
2023-02-22T12:00
правда тела
диета
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853609264_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_a70e2b75323ae08b3a7810fc5bc34289.png
"Правда тела". Средиземноморская диета и как ее адаптировать для России
Как средиземноморская диета завоевала мировую популярность, на какой бюджет она рассчитана и каким образом вписать в этот режим питания квашенную капусту. Почему итальянцы не поправляются от пасты, в чем минтай лучше дорадо и как в диету вписывается шашлык.
audio/mpeg
"Правда тела". Средиземноморская диета и как ее адаптировать для России
Как средиземноморская диета завоевала мировую популярность, на какой бюджет она рассчитана и каким образом вписать в этот режим питания квашенную капусту. Почему итальянцы не поправляются от пасты, в чем минтай лучше дорадо и как в диету вписывается шашлык.
audio/mpeg
Какие принципы питания объединяет средиземноморская диета, почему оттуда исчезли крупы, хлеб и макароны, и чем заменить помидоры зимой - рассказывает диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алёна Поташева.1:17 почему ВОЗ рекомендует диету 2:00 мифы про средиземноморское питание 2:42 "способ лежать в сторону здорового питания" 4:20 диетическая картошка (даже жареная) 6:00 сложности жизни и углеводов 8:13 философия макарон 10:13 чем минтай лучше дорадо 12:00 диета с шашлыкомСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853609264_233:0:1017:588_1920x0_80_0_0_06ce5178f75c95291864f08c191d04a7.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
диета, здоровье, аудио
Правда тела, Диета, Здоровье
"Правда тела". Средиземноморская диета и как ее адаптировать для России
Как средиземноморская диета завоевала мировую популярность, на какой бюджет она рассчитана и каким образом вписать в этот режим питания квашенную капусту. Почему итальянцы не поправляются от пасты, в чем минтай лучше дорадо и как в диету вписывается шашлык.
Какие принципы питания объединяет средиземноморская диета, почему оттуда исчезли крупы, хлеб и макароны, и чем заменить помидоры зимой - рассказывает диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алёна Поташева.
1:17 почему ВОЗ рекомендует диету
2:00 мифы про средиземноморское питание
2:42 "способ лежать в сторону здорового питания"
4:20 диетическая картошка (даже жареная)
6:00 сложности жизни и углеводов
10:13 чем минтай лучше дорадо
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Монтаж: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.