https://ria.ru/20230222/dieta-1853610048.html

"Правда тела". Средиземноморская диета и как ее адаптировать для России

"Правда тела". Средиземноморская диета и как ее адаптировать для России - РИА Новости, 22.02.2023

"Правда тела". Средиземноморская диета и как ее адаптировать для России

Как средиземноморская диета завоевала мировую популярность, на какой бюджет она рассчитана и каким образом вписать в этот режим питания квашенную капусту. Почему итальянцы не поправляются от пасты, в чем минтай лучше дорадо и как в диету вписывается шашлык.

2023-02-22T12:00

2023-02-22T12:00

2023-02-22T12:00

правда тела

диета

здоровье

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"Правда тела". Средиземноморская диета и как ее адаптировать для России Как средиземноморская диета завоевала мировую популярность, на какой бюджет она рассчитана и каким образом вписать в этот режим питания квашенную капусту. Почему итальянцы не поправляются от пасты, в чем минтай лучше дорадо и как в диету вписывается шашлык. audio/mpeg

"Правда тела". Средиземноморская диета и как ее адаптировать для России Как средиземноморская диета завоевала мировую популярность, на какой бюджет она рассчитана и каким образом вписать в этот режим питания квашенную капусту. Почему итальянцы не поправляются от пасты, в чем минтай лучше дорадо и как в диету вписывается шашлык. audio/mpeg

Какие принципы питания объединяет средиземноморская диета, почему оттуда исчезли крупы, хлеб и макароны, и чем заменить помидоры зимой - рассказывает диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алёна Поташева.1:17 почему ВОЗ рекомендует диету 2:00 мифы про средиземноморское питание 2:42 "способ лежать в сторону здорового питания" 4:20 диетическая картошка (даже жареная) 6:00 сложности жизни и углеводов 8:13 философия макарон 10:13 чем минтай лучше дорадо 12:00 диета с шашлыкомСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

диета, здоровье, аудио