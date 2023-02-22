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Тирасполь готов к диалогу с Кишиневом, заявили в МИД Приднестровья - РИА Новости, 22.02.2023
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Тирасполь готов к диалогу с Кишиневом, заявили в МИД Приднестровья
Тирасполь готов к диалогу с Кишиневом, заявили в МИД Приднестровья - РИА Новости, 22.02.2023
Тирасполь готов к диалогу с Кишиневом, заявили в МИД Приднестровья
Непризнанное Приднестровье готово к диалогу с Молдавией на любом уровне, в то время как Кишинев всячески избегает этого, сообщил РИА Новости в среду... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T18:34
2023-02-22T18:36
в мире
кишинев
молдавия
вадим красносельский
виталий игнатьев
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ТИРАСПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Непризнанное Приднестровье готово к диалогу с Молдавией на любом уровне, в то время как Кишинев всячески избегает этого, сообщил РИА Новости в среду представитель МИД ПМР. "Мы неоднократно на всех уровнях, в том числе из уст главы республики Вадима Красносельского и главы МИД Виталия Игнатьева, заявляли о своей готовности к диалогу с властями Молдавии по всему комплексу существующих проблем. От приднестровского урегулирования до импорта лекарств. В ответ из Кишинева всегда звучат невнятные отговорки. До сих пор не проведено ни одной встречи на высшем уровне, Кишинев отказывается от такого формата. Нас волнует, что переговорный формат "5+2" тоже пробуксовывает. Недавно предложили провести неформальную встречу в этом формате, вновь отказ. Несмотря на такое отношение Кишинева, мы не меняли свою позицию – мы готовы к равноценному диалогу с Кишиневом на любом уровне", - сказал представитель МИД.
https://ria.ru/20230209/moldaviya-1850584245.html
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в мире, кишинев, молдавия, вадим красносельский, виталий игнатьев
В мире, Кишинев, Молдавия, Вадим Красносельский, Виталий Игнатьев
18:34 22.02.2023 (обновлено: 18:36 22.02.2023)
 
Тирасполь готов к диалогу с Кишиневом, заявили в МИД Приднестровья

В МИД Приднестровья заявили, что Тирасполь готов к диалогу, но Кишинев его избегает

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ТИРАСПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Непризнанное Приднестровье готово к диалогу с Молдавией на любом уровне, в то время как Кишинев всячески избегает этого, сообщил РИА Новости в среду представитель МИД ПМР.
"Мы неоднократно на всех уровнях, в том числе из уст главы республики Вадима Красносельского и главы МИД Виталия Игнатьева, заявляли о своей готовности к диалогу с властями Молдавии по всему комплексу существующих проблем. От приднестровского урегулирования до импорта лекарств. В ответ из Кишинева всегда звучат невнятные отговорки. До сих пор не проведено ни одной встречи на высшем уровне, Кишинев отказывается от такого формата.
Нас волнует, что переговорный формат "5+2" тоже пробуксовывает. Недавно предложили провести неформальную встречу в этом формате, вновь отказ. Несмотря на такое отношение Кишинева, мы не меняли свою позицию – мы готовы к равноценному диалогу с Кишиневом на любом уровне", - сказал представитель МИД.
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В миреКишиневМолдавияВадим КрасносельскийВиталий Игнатьев
 
 
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