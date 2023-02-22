https://ria.ru/20230222/covid-19-1853881250.html

ВОЗ отметила сокращение заболеваемости COVID-19 в мире

ВОЗ отметила сокращение заболеваемости COVID-19 в мире - РИА Новости, 22.02.2023

ВОЗ отметила сокращение заболеваемости COVID-19 в мире

Число случаев заболевания и смертей от COVID-19 снизилось на 89% и 62% соответственно во всем мире за последние 28 дней по сравнению с предыдущими 28 днями,... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T20:34

2023-02-22T20:34

2023-02-22T20:41

распространение коронавируса

воз

в мире

тедрос адханом гебрейесус

здоровье - общество

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ЖЕНЕВА, 22 фев – РИА Новости. Число случаев заболевания и смертей от COVID-19 снизилось на 89% и 62% соответственно во всем мире за последние 28 дней по сравнению с предыдущими 28 днями, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)."Во всем мире за последние 28 дней (с 23 января по 19 февраля) было зарегистрировано около 5,3 миллиона новых случаев и более 48 тысяч смертей, что на 89% и 62% меньше, соответственно, по сравнению с предыдущими 28 днями", - говорится в последней еженедельной эпидемиологической сводке ВОЗ.По состоянию на 22 февраля во всем мире было зарегистрировано более 757 миллионов подтвержденных случаев COVID-19 и более 6,8 миллиона смертей.Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил, что инструменты, имеющиеся в распоряжении правительств, должны позволить завершить пандемию COVID-19 уже в этом году.

https://ria.ru/20230222/koronavirus-1853648293.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воз, в мире, тедрос адханом гебрейесус, здоровье - общество