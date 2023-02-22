https://ria.ru/20230222/covid-19-1853881250.html
ВОЗ отметила сокращение заболеваемости COVID-19 в мире
ВОЗ отметила сокращение заболеваемости COVID-19 в мире - РИА Новости, 22.02.2023
ВОЗ отметила сокращение заболеваемости COVID-19 в мире
Число случаев заболевания и смертей от COVID-19 снизилось на 89% и 62% соответственно во всем мире за последние 28 дней по сравнению с предыдущими 28 днями,... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T20:34
2023-02-22T20:34
2023-02-22T20:41
распространение коронавируса
воз
в мире
тедрос адханом гебрейесус
здоровье - общество
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ЖЕНЕВА, 22 фев – РИА Новости. Число случаев заболевания и смертей от COVID-19 снизилось на 89% и 62% соответственно во всем мире за последние 28 дней по сравнению с предыдущими 28 днями, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)."Во всем мире за последние 28 дней (с 23 января по 19 февраля) было зарегистрировано около 5,3 миллиона новых случаев и более 48 тысяч смертей, что на 89% и 62% меньше, соответственно, по сравнению с предыдущими 28 днями", - говорится в последней еженедельной эпидемиологической сводке ВОЗ.По состоянию на 22 февраля во всем мире было зарегистрировано более 757 миллионов подтвержденных случаев COVID-19 и более 6,8 миллиона смертей.Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил, что инструменты, имеющиеся в распоряжении правительств, должны позволить завершить пандемию COVID-19 уже в этом году.
https://ria.ru/20230222/koronavirus-1853648293.html
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воз, в мире, тедрос адханом гебрейесус, здоровье - общество
Распространение коронавируса, ВОЗ, В мире, Тедрос Адханом Гебрейесус, Здоровье - Общество
20:34 22.02.2023 (обновлено: 20:41 22.02.2023)
ВОЗ отметила сокращение заболеваемости COVID-19 в мире
ВОЗ: число случаев заболевания COVID-19 в мире сократилось на 89 процентов за месяц