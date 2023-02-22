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Гутерреш призвал гарантировать безопасность АЭС в зоне конфликта на Украине - РИА Новости, 22.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/bezopasnost-1853900660.html
Гутерреш призвал гарантировать безопасность АЭС в зоне конфликта на Украине
Гутерреш призвал гарантировать безопасность АЭС в зоне конфликта на Украине - РИА Новости, 22.02.2023
Гутерреш призвал гарантировать безопасность АЭС в зоне конфликта на Украине
Безопасность всех АЭС в зоне украинского конфликта должна быть гарантирована, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе чрезвычайной специальной сессии... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T23:30
2023-02-22T23:32
специальная военная операция на украине
в мире
оон
европа
антониу гутерреш
генеральная ассамблея оон
запорожская аэс
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ООН, 22 фев – РИА Новости. Безопасность всех АЭС в зоне украинского конфликта должна быть гарантирована, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи."Каждый день нам напоминают о серьезной угрозе, которая преследует всех нас, когда вокруг Запорожской АЭС, крупнейшего атомного объекта в Европе, продолжаются безответственные военные действия", - сказал Гутерреш."Я благодарен МАГАТЭ за взаимодействие со сторонами в обеспечении безопасности этого района. Должна быть обеспечена безопасность всех украинских атомных электростанций", - подчеркнул он.
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в мире, оон, европа, антониу гутерреш, генеральная ассамблея оон, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, ООН, Европа, Антониу Гутерреш, Генеральная Ассамблея ООН, Запорожская АЭС
23:30 22.02.2023 (обновлено: 23:32 22.02.2023)
 
Гутерреш призвал гарантировать безопасность АЭС в зоне конфликта на Украине

Генсек ООН Гутерреш призвал гарантировать безопасность АЭС в зоне конфликта на Украине

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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ООН, 22 фев – РИА Новости. Безопасность всех АЭС в зоне украинского конфликта должна быть гарантирована, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи.
"Каждый день нам напоминают о серьезной угрозе, которая преследует всех нас, когда вокруг Запорожской АЭС, крупнейшего атомного объекта в Европе, продолжаются безответственные военные действия", - сказал Гутерреш.
"Я благодарен МАГАТЭ за взаимодействие со сторонами в обеспечении безопасности этого района. Должна быть обеспечена безопасность всех украинских атомных электростанций", - подчеркнул он.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
14 февраля, 07:40
Киев готовит сценарий по дискредитации работы Запорожской АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреООНЕвропаАнтониу ГутеррешГенеральная Ассамблея ООНЗапорожская АЭС
 
 
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