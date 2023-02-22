https://ria.ru/20230222/bezopasnost-1853900660.html
Гутерреш призвал гарантировать безопасность АЭС в зоне конфликта на Украине
Гутерреш призвал гарантировать безопасность АЭС в зоне конфликта на Украине - РИА Новости, 22.02.2023
Гутерреш призвал гарантировать безопасность АЭС в зоне конфликта на Украине
Безопасность всех АЭС в зоне украинского конфликта должна быть гарантирована, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе чрезвычайной специальной сессии... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T23:30
2023-02-22T23:30
2023-02-22T23:32
специальная военная операция на украине
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антониу гутерреш
генеральная ассамблея оон
запорожская аэс
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ООН, 22 фев – РИА Новости. Безопасность всех АЭС в зоне украинского конфликта должна быть гарантирована, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи."Каждый день нам напоминают о серьезной угрозе, которая преследует всех нас, когда вокруг Запорожской АЭС, крупнейшего атомного объекта в Европе, продолжаются безответственные военные действия", - сказал Гутерреш."Я благодарен МАГАТЭ за взаимодействие со сторонами в обеспечении безопасности этого района. Должна быть обеспечена безопасность всех украинских атомных электростанций", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230214/rogov-1851845675.html
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в мире, оон, европа, антониу гутерреш, генеральная ассамблея оон, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, ООН, Европа, Антониу Гутерреш, Генеральная Ассамблея ООН, Запорожская АЭС
23:30 22.02.2023 (обновлено: 23:32 22.02.2023)
Гутерреш призвал гарантировать безопасность АЭС в зоне конфликта на Украине
Генсек ООН Гутерреш призвал гарантировать безопасность АЭС в зоне конфликта на Украине