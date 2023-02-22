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МИД назвал предложения Китая по безопасности схожими с позицией России - РИА Новости, 22.02.2023
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МИД назвал предложения Китая по безопасности схожими с позицией России
МИД назвал предложения Китая по безопасности схожими с позицией России - РИА Новости, 22.02.2023
МИД назвал предложения Китая по безопасности схожими с позицией России
Предложения Китая по глобальной безопасности схожи с позицией России, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T18:29
2023-02-22T19:59
в мире
китай
россия
пекин
си цзиньпин
мария захарова
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Предложения Китая по глобальной безопасности схожи с позицией России, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.По ее словам, Москва изучает опубликованный накануне текст инициативы, выдвинутой председателем КНР Си Цзиньпином.Дипломат добавила, что пока рано говорить о совместных шагах в части практической имплементации предложений Пекина, включая биологическую безопасность.Во вторник китайские СМИ распространили текст инициативы в области глобальной безопасности, которую анонсировал в апреле прошлого года Си Цзиньпин.В частности, в ней звучит призыв придерживаться концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, руководствоваться принципами уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, права на самостоятельный выбор пути развития и социального строя, невмешательства во внутренние дела других государств.В качестве одного из приоритетных направлений сотрудничества Китай обозначил поддержку ООН в вопросе выполнения мандатов по поддержанию мира. Еще одним направлением стал призыв к взаимодействию между крупными державами и построению отношений на основе мирного сосуществования.Пекин предложил укреплять диалог и сотрудничество между ядерными державами для снижения риска начала ядерной войны.В Китае выступили за глобальный контроль над обычными вооружениями, нераспространение, экспортный контроль, биобезопасность и защиту от химического оружия. Пекин подчеркнул важность политического урегулирования острых проблем, таких как украинский кризис, путем диалога и переговоров.
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в мире, китай, россия, пекин, си цзиньпин, мария захарова, оон
В мире, Китай, Россия, Пекин, Си Цзиньпин, Мария Захарова, ООН
18:29 22.02.2023 (обновлено: 19:59 22.02.2023)
 
МИД назвал предложения Китая по безопасности схожими с позицией России

Захарова назвала предложения Китая по глобальной безопасности схожими с позицией России

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Предложения Китая по глобальной безопасности схожи с позицией России, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, Москва изучает опубликованный накануне текст инициативы, выдвинутой председателем КНР Си Цзиньпином.

"В целом в рамках инициативы Пекин призывает к отказу от ментальности холодной войны, выступает за соблюдение принципа неделимости безопасности, за выстраивание сбалансированной эффективной устойчивой архитектуры безопасности и не приемлет укрепления безопасности одних стран за счет безопасности других. Это схоже с нашими подходами", — подчеркнула Захарова.

Дипломат добавила, что пока рано говорить о совместных шагах в части практической имплементации предложений Пекина, включая биологическую безопасность.
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В Китае выступили за глобальный контроль над обычными вооружениями, нераспространение, экспортный контроль, биобезопасность и защиту от химического оружия. Пекин подчеркнул важность политического урегулирования острых проблем, таких как украинский кризис, путем диалога и переговоров.
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