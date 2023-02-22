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Санду обсудила с президентом Польши вопросы безопасности Молдавии - РИА Новости, 22.02.2023
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Санду обсудила с президентом Польши вопросы безопасности Молдавии
Санду обсудила с президентом Польши вопросы безопасности Молдавии - РИА Новости, 22.02.2023
Санду обсудила с президентом Польши вопросы безопасности Молдавии
Президенты Польши и Молдавии Анджей Дуда и Майя Санду обсудили вопросы безопасности Молдавии, сообщил журналистам глава Бюро международной политики канцелярии... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T14:55
2023-02-22T14:55
в мире
польша
молдавия
варшава
майя санду
марчин пшидач
анджей дуда
евросоюз
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ВАРШАВА , 22 фев – РИА Новости. Президенты Польши и Молдавии Анджей Дуда и Майя Санду обсудили вопросы безопасности Молдавии, сообщил журналистам глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач. Дуда и Санду провели встречу в среду в Варшаве. По словам Пшидача, она была посвящена "безопасности, внутренней экономической, социальной, политической и энергетической ситуации Молдавии, а также ее пути к вступлению в ЕС". "У Молдавии много проблем, в том числе экономических, энергетических. Польша неоднократно поддерживала Кишинев в этом аспекте, например, в прошлом году, поддерживая ее энергетически. Это показывает, что Польша играет роль стабилизатора в регионе, и то, что сегодня президент Майя Санду приезжает в Польшу с ожиданием политической, существенной поддержки в решении этих кризисов, наглядно подтверждает этот тезис", - сказал глава Бюро международной политики. Он напомнил, что Молдавия уже несколько месяцев находится на подготовительном пути к вступлению в Евросоюз и, следовательно, должна провести ряд реформ. "Мы скрестили пальцы за это, а также поддерживаем это по существу", - заверил Пшидач.
https://ria.ru/20230222/moldaviya-1853626739.html
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в мире, польша, молдавия, варшава, майя санду, марчин пшидач, анджей дуда, евросоюз
В мире, Польша, Молдавия, Варшава, Майя Санду, Марчин Пшидач, Анджей Дуда, Евросоюз
14:55 22.02.2023
 
Санду обсудила с президентом Польши вопросы безопасности Молдавии

Дуда и Санду встретились в Варшаве и обсудили вопросы безопасности Молдавии

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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ВАРШАВА , 22 фев – РИА Новости. Президенты Польши и Молдавии Анджей Дуда и Майя Санду обсудили вопросы безопасности Молдавии, сообщил журналистам глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.
Дуда и Санду провели встречу в среду в Варшаве.
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По словам Пшидача, она была посвящена "безопасности, внутренней экономической, социальной, политической и энергетической ситуации Молдавии, а также ее пути к вступлению в ЕС".
"У Молдавии много проблем, в том числе экономических, энергетических. Польша неоднократно поддерживала Кишинев в этом аспекте, например, в прошлом году, поддерживая ее энергетически. Это показывает, что Польша играет роль стабилизатора в регионе, и то, что сегодня президент Майя Санду приезжает в Польшу с ожиданием политической, существенной поддержки в решении этих кризисов, наглядно подтверждает этот тезис", - сказал глава Бюро международной политики.
Он напомнил, что Молдавия уже несколько месяцев находится на подготовительном пути к вступлению в Евросоюз и, следовательно, должна провести ряд реформ. "Мы скрестили пальцы за это, а также поддерживаем это по существу", - заверил Пшидач.
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В миреПольшаМолдавияВаршаваМайя СандуМарчин ПшидачАнджей ДудаЕвросоюз
 
 
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