https://ria.ru/20230222/bezopasnost-1853743481.html

Санду обсудила с президентом Польши вопросы безопасности Молдавии

Санду обсудила с президентом Польши вопросы безопасности Молдавии - РИА Новости, 22.02.2023

Санду обсудила с президентом Польши вопросы безопасности Молдавии

Президенты Польши и Молдавии Анджей Дуда и Майя Санду обсудили вопросы безопасности Молдавии, сообщил журналистам глава Бюро международной политики канцелярии... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T14:55

2023-02-22T14:55

2023-02-22T14:55

в мире

польша

молдавия

варшава

майя санду

марчин пшидач

анджей дуда

евросоюз

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ВАРШАВА , 22 фев – РИА Новости. Президенты Польши и Молдавии Анджей Дуда и Майя Санду обсудили вопросы безопасности Молдавии, сообщил журналистам глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач. Дуда и Санду провели встречу в среду в Варшаве. По словам Пшидача, она была посвящена "безопасности, внутренней экономической, социальной, политической и энергетической ситуации Молдавии, а также ее пути к вступлению в ЕС". "У Молдавии много проблем, в том числе экономических, энергетических. Польша неоднократно поддерживала Кишинев в этом аспекте, например, в прошлом году, поддерживая ее энергетически. Это показывает, что Польша играет роль стабилизатора в регионе, и то, что сегодня президент Майя Санду приезжает в Польшу с ожиданием политической, существенной поддержки в решении этих кризисов, наглядно подтверждает этот тезис", - сказал глава Бюро международной политики. Он напомнил, что Молдавия уже несколько месяцев находится на подготовительном пути к вступлению в Евросоюз и, следовательно, должна провести ряд реформ. "Мы скрестили пальцы за это, а также поддерживаем это по существу", - заверил Пшидач.

https://ria.ru/20230222/moldaviya-1853626739.html

https://ria.ru/20230221/evrosoyuz-1853496904.html

польша

молдавия

варшава

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в мире, польша, молдавия, варшава, майя санду, марчин пшидач, анджей дуда, евросоюз