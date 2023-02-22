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В ЕС отметили, что оказались под сильным давлением из-за беженцев - РИА Новости, 22.02.2023
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В ЕС отметили, что оказались под сильным давлением из-за беженцев
В ЕС отметили, что оказались под сильным давлением из-за беженцев - РИА Новости, 22.02.2023
В ЕС отметили, что оказались под сильным давлением из-за беженцев
Порядка четырех миллионов Украинцев получили временную защиту в странах Евросоюза в 2022 году, еще около миллиона иностранцев обратились за получением статуса... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T21:08
2023-02-22T21:08
в мире
украина
турция
венесуэла
совет евросоюза
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Порядка четырех миллионов Украинцев получили временную защиту в странах Евросоюза в 2022 году, еще около миллиона иностранцев обратились за получением статуса беженцев, что привело к значительному давлению на национальные миграционные службы, говорится в коммюнике Европейского агентства по вопросам предоставления убежища. "В 2022 году порядка 966 тысяч заявок на получение статуса беженца были поданы в ЕС, что на 50% больше, чем в 2021 году… Плюс к этому четыре миллиона бежавших из Украины получили временную защиту. Директива о предоставлении временной защиты позволила создать для них отдельный канал, не предусматривающий индивидуального рассмотрения досье нуждающихся в убежище, что предотвратило коллапс европейской системы. Однако в общей сложности пять миллионов человек, ищущих защиты в ЕС, оказали значительное давление на национальные системы по приему беженцев", - говорится в сообщении. Больше всего индивидуальных запросов на получение статуса беженца подали сирийцы (132 тысячи человек), афганцы (129 тысяч человек), а также выходцы из Турции и Венесуэлы. В начале марта прошлого года Совет Евросоюза активировал специальную директиву, которая позволяет незамедлительно предоставлять временную защиту беженцам с Украины, в том числе доступ на рынок труда ЕС и к системе здравоохранения. Согласно заявлению Совета ЕС, это решение нацелено на то, чтобы снизить давление на граничащие с Украиной страны и более равномерно распределить прибывающих в ЕС украинцев, так как во всех странах они смогут воспользоваться этими правами.
https://ria.ru/20230220/bezhentsy-1853200900.html
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в мире, украина, турция, венесуэла, совет евросоюза, евросоюз
В мире, Украина, Турция, Венесуэла, Совет Евросоюза, Евросоюз
21:08 22.02.2023
 
В ЕС отметили, что оказались под сильным давлением из-за беженцев

В ЕС отметили, что миграционные службы оказались под сильным давлением из-за беженцев

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Порядка четырех миллионов Украинцев получили временную защиту в странах Евросоюза в 2022 году, еще около миллиона иностранцев обратились за получением статуса беженцев, что привело к значительному давлению на национальные миграционные службы, говорится в коммюнике Европейского агентства по вопросам предоставления убежища.
"В 2022 году порядка 966 тысяч заявок на получение статуса беженца были поданы в ЕС, что на 50% больше, чем в 2021 году… Плюс к этому четыре миллиона бежавших из Украины получили временную защиту. Директива о предоставлении временной защиты позволила создать для них отдельный канал, не предусматривающий индивидуального рассмотрения досье нуждающихся в убежище, что предотвратило коллапс европейской системы. Однако в общей сложности пять миллионов человек, ищущих защиты в ЕС, оказали значительное давление на национальные системы по приему беженцев", - говорится в сообщении.
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В начале марта прошлого года Совет Евросоюза активировал специальную директиву, которая позволяет незамедлительно предоставлять временную защиту беженцам с Украины, в том числе доступ на рынок труда ЕС и к системе здравоохранения. Согласно заявлению Совета ЕС, это решение нацелено на то, чтобы снизить давление на граничащие с Украиной страны и более равномерно распределить прибывающих в ЕС украинцев, так как во всех странах они смогут воспользоваться этими правами.
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