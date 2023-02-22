https://ria.ru/20230222/bezhentsy-1853607040.html

Беженцы из Донецка рассказали, как им помогли устроиться в Цхинвале

Беженцы из Донецка рассказали, как им помогли устроиться в Цхинвале - РИА Новости, 22.02.2023

Беженцы из Донецка рассказали, как им помогли устроиться в Цхинвале

Беженцы из Донецка рассказали РИА Новости, как жители Цхинвала год назад их встретили в Южной Осетии с пирогами и шариками, теперь дети учатся в местной школе и РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T09:17

2023-02-22T09:17

2023-02-22T09:17

специальная военная операция на украине

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южная осетия

донецк

донецкая народная республика

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ЦХИНВАЛ, 22 фев – РИА Новости. Беженцы из Донецка рассказали РИА Новости, как жители Цхинвала год назад их встретили в Южной Осетии с пирогами и шариками, теперь дети учатся в местной школе и разучивают национальные танцы, а взрослые нашли работу. В конце февраля 2022 года более 40 беженцев из Донецкой Народной Республики, только женщины и дети, были эвакуированы в Южную Осетию. Большим автобусом их привезли в Цхинвал и поселили в гостиницу "Виктория", где был организован пункт временного размещения. Сейчас тут проживает 19 человек, 11 из них – дети. Остались те, кто живет в самом Донецке, остальные вернулись на родину. "На тот момент это была ДНР, и было не так много стран, которые признали Донецкую народную республику. Южная Осетия одна из них. Главы наших государств дружили. И принять нас было предложением именно Южной Осетии, поэтому нас и привезли сюда. Встретили замечательно, ехали почти сутки, уставшие. Нас тут встречали с шарами, пирогами. Приходили очень много людей, и высокопоставленные, и просто соседи, которые приносили варенье, одежду. Они все это пережили, понимают, и очень хорошо отнеслись к нам", - рассказывает жительница Донецка Ирина Кисса. Она эвакуировалась вместе со своим четырёхлетнем сыном, Ирина хорошо помнит обстрелы 2014 года и не хотела, чтобы ее ребенок пережил подобное. По словам Киссы, все дети беженцев в Цхинвале пристроены: ходят в школы и детский сад. В школу ребят возят на автобусе, потом они занимаются в кружках и даже в бассейне. Занятия для них бесплатные, как и двухразовое питание в школе. Впрочем, проживание и питание в гостинице также бесплатные для всех беженцев. Власти Южной Осетии полностью взяли на себя заботу о них. Для обитателей пункта временного размещения организуют праздники, устраивали Новый год с подарками, часто их приглашают в театр. А местный мобильный оператор подарил sim-карты, за связь также дончане не платят. "У нас почти все устроились на работу, правда, я не устроилась. Здесь, в основном, работа по сменам по 12 часов – в магазинах или кафе. А мне такой график не подходит из-за маленького ребенка. Я понимаю, что, несмотря на то, что нас здесь хорошо принимают, рано или поздно придется уезжать. Очень хочется, чтобы мир пришел в наш город, как можно скорее. Как альтернативу возращения домой, я рассматриваю варианты остаться жить где-то на Кавказе – в Северной Осетии, или Пятигорске", - говорит Ирина. Еще одна беженка из Донецка Марина Олейник в Цхинвал приехала в октябре и привезла с собой семилетнюю внучку. Сюда еще зимой был эвакуирован ее старший внук вместе со своей тетей. И так сложились обстоятельства, что женщине надо было вернуться в Донецк, ее решила заменить бабушка. По словам Олейник, родители детей – ее дочка с мужем, не могут покидать город. Дочь работает в Международном комитет Красного Креста, а зять – в донецком МЧС. "Я человек, который относится к советскому периоду. Когда я приехала сюда, столкнулась с такой душевностью и теплотой местных жителей, как будто я вернулась в тот советский период. Для меня Кавказ понятен, я родилась и жила 10 лет в Махачкале, а Армавир - родина моих родителей. Общаемся с людьми в мастерской, на рынке и мы можем обниматься, говорить друг другу приятные вещи. В школе прекрасное отношение к детям, внучка ходит на осетинские танцы. Но внуки скучают по родителям, плачут. Собираемся в июне выезжать. Может, наладится ситуация", - говорит Олейник.

https://ria.ru/20230218/bezhentsy-1852832053.html

https://ria.ru/20220922/donbass-1818590458.html

южная осетия

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, южная осетия, донецк, донецкая народная республика