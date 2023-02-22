16:11 22.02.2023 (обновлено: 17:32 22.02.2023)
В Германии разразился скандал из-за слов Бербок о России
Премьер Баварии Зедер попросил Шольца "остановить Бербок" после ее слов о России
© AP Photo / Jean-Francois BadiasМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Премьер-министр Баварии и председатель партии ХСС Маркус Зедер подверг резкой критике главу МИД Германии Анналену Бербок за ее заявления о "войне с Россией", пишет газета Berliner Zeitung.
"Министр иностранных дел должна внимательно следить за тем, что она говорит. Словесная эскалация может повлечь за собой эскалацию насилия", — сказал Зедер.
Он добавил, что Германия помогает Украине, но не находится в состоянии войны с Россией и призвал канцлера Олафа Шольца остановить Бербок с ее неаккуратными высказываниями.
Выступая на заседании ПАСЕ 24 января, Бербок заявила, что страны Европы "ведут войну против России" и должны прилагать больше усилий для помощи Украине, а не искать виновных среди своих. Эти слова спровоцировали волну критики в адрес министра, а немецкому МИД пришлось отдельно заявлять, что поддержка Киева не делает Берлин одной из сторон конфликта.
"Министр иностранных дел должна внимательно следить за тем, что она говорит. Словесная эскалация может повлечь за собой эскалацию насилия", — сказал Зедер.
Он добавил, что Германия помогает Украине, но не находится в состоянии войны с Россией и призвал канцлера Олафа Шольца остановить Бербок с ее неаккуратными высказываниями.
Выступая на заседании ПАСЕ 24 января, Бербок заявила, что страны Европы "ведут войну против России" и должны прилагать больше усилий для помощи Украине, а не искать виновных среди своих. Эти слова спровоцировали волну критики в адрес министра, а немецкому МИД пришлось отдельно заявлять, что поддержка Киева не делает Берлин одной из сторон конфликта.