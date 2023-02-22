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В Германии разразился скандал из-за слов Бербок о России - РИА Новости, 22.02.2023
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В Германии разразился скандал из-за слов Бербок о России
В Германии разразился скандал из-за слов Бербок о России - РИА Новости, 22.02.2023
В Германии разразился скандал из-за слов Бербок о России
Премьер-министр Баварии и председатель партии ХСС Маркус Зедер подверг резкой критике главу МИД Германии Анналену Бербок за ее заявления о "войне с Россией",... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:11
2023-02-22T17:32
в мире
германия
россия
анналена бербок
маркус зедер
олаф шольц
украина
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Премьер-министр Баварии и председатель партии ХСС Маркус Зедер подверг резкой критике главу МИД Германии Анналену Бербок за ее заявления о "войне с Россией", пишет газета Berliner Zeitung. "Министр иностранных дел должна внимательно следить за тем, что она говорит. Словесная эскалация может повлечь за собой эскалацию насилия", — сказал Зедер. Он добавил, что Германия помогает Украине, но не находится в состоянии войны с Россией и призвал канцлера Олафа Шольца остановить Бербок с ее неаккуратными высказываниями. Выступая на заседании ПАСЕ 24 января, Бербок заявила, что страны Европы "ведут войну против России" и должны прилагать больше усилий для помощи Украине, а не искать виновных среди своих. Эти слова спровоцировали волну критики в адрес министра, а немецкому МИД пришлось отдельно заявлять, что поддержка Киева не делает Берлин одной из сторон конфликта.
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в мире, германия, россия, анналена бербок, маркус зедер, олаф шольц, украина
В мире, Германия, Россия, Анналена Бербок, Маркус Зедер, Олаф Шольц, Украина
16:11 22.02.2023 (обновлено: 17:32 22.02.2023)
 
В Германии разразился скандал из-за слов Бербок о России

Премьер Баварии Зедер попросил Шольца "остановить Бербок" после ее слов о России

© AP Photo / Jean-Francois BadiasМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Премьер-министр Баварии и председатель партии ХСС Маркус Зедер подверг резкой критике главу МИД Германии Анналену Бербок за ее заявления о "войне с Россией", пишет газета Berliner Zeitung.

"Министр иностранных дел должна внимательно следить за тем, что она говорит. Словесная эскалация может повлечь за собой эскалацию насилия", — сказал Зедер.

Он добавил, что Германия помогает Украине, но не находится в состоянии войны с Россией и призвал канцлера Олафа Шольца остановить Бербок с ее неаккуратными высказываниями.

Выступая на заседании ПАСЕ 24 января, Бербок заявила, что страны Европы "ведут войну против России" и должны прилагать больше усилий для помощи Украине, а не искать виновных среди своих. Эти слова спровоцировали волну критики в адрес министра, а немецкому МИД пришлось отдельно заявлять, что поддержка Киева не делает Берлин одной из сторон конфликта.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
19 февраля, 03:22
Немцам стало стыдно за Бербок после ее слов про поворот России "на 360"
 
В миреГерманияРоссияАнналена БербокМаркус ЗедерОлаф ШольцУкраина
 
 
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