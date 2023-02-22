https://ria.ru/20230222/berbok-1853776055.html

В Германии разразился скандал из-за слов Бербок о России

В Германии разразился скандал из-за слов Бербок о России - РИА Новости, 22.02.2023

В Германии разразился скандал из-за слов Бербок о России

Премьер-министр Баварии и председатель партии ХСС Маркус Зедер подверг резкой критике главу МИД Германии Анналену Бербок за ее заявления о "войне с Россией",... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T16:11

2023-02-22T16:11

2023-02-22T17:32

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маркус зедер

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Премьер-министр Баварии и председатель партии ХСС Маркус Зедер подверг резкой критике главу МИД Германии Анналену Бербок за ее заявления о "войне с Россией", пишет газета Berliner Zeitung. "Министр иностранных дел должна внимательно следить за тем, что она говорит. Словесная эскалация может повлечь за собой эскалацию насилия", — сказал Зедер. Он добавил, что Германия помогает Украине, но не находится в состоянии войны с Россией и призвал канцлера Олафа Шольца остановить Бербок с ее неаккуратными высказываниями. Выступая на заседании ПАСЕ 24 января, Бербок заявила, что страны Европы "ведут войну против России" и должны прилагать больше усилий для помощи Украине, а не искать виновных среди своих. Эти слова спровоцировали волну критики в адрес министра, а немецкому МИД пришлось отдельно заявлять, что поддержка Киева не делает Берлин одной из сторон конфликта.

https://ria.ru/20230219/berbok-1852922574.html

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в мире, германия, россия, анналена бербок, маркус зедер, олаф шольц, украина