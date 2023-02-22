https://ria.ru/20230222/bayden-1853756715.html

В США жестко раскритиковали выступление Байдена в Польше

В США жестко раскритиковали выступление Байдена в Польше - РИА Новости, 22.02.2023

В США жестко раскритиковали выступление Байдена в Польше

Президент США Джо Байден во время визита в Польшу сообщил о планах и дальше тратить деньги налогоплательщиков на оказание военной помощи Украине, несмотря на... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T15:27

2023-02-22T15:27

2023-02-22T16:03

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время визита в Польшу сообщил о планах и дальше тратить деньги налогоплательщиков на оказание военной помощи Украине, несмотря на растущее недовольство американцев, пишет журналист Джордан Бойд в статье для издания The Federalist."Наша помощь Украине нерушима, НАТО неделима, и мы не отступим", — цитирует обозреватель главу Белого дома, отметив, что выступление в целом оказалось довольно нескладным.Так, по мнению Бойд, речь Байдена была больше похожа агитацию в рамках предвыборной компании: перед началом играла музыка рок-групп, а президент фотографировался с детьми. Американцы в это время пытаются выжить в условиях высочайшей инфляции и химической катастрофы в Огайо, подчеркнула она."Отсутствует какой-либо механизм контроля над расходованием средств, которые благополучно оседают на банковских счетах президента Владимира Зеленского, чей режим славится своей коррумпированностью", — пояснила журналист.В США многие граждане выступают против участия в конфликте на Украине, но Байден заверил слушателей в Польше, что "американцы едины в решимости" спонсировать режим Зеленского "столько, сколько потребуется", отметила Бойд.Таким образом, пока глава Белого дома хвалится втягиванием страны в не касающееся ее противостояние, даже не рассматривая вариант проведения мирных переговоров, Соединенные Штаты разваливаются изнутри, подытожила она.Накануне Джо Байден выступил с речью в Варшаве, в которой заверил, что "ни США, ни Европа не стремятся уничтожить Россию". Он также попытался оспорить заявление Владимира Путина о вынужденном характере спецоперации на Украине. В Москве выступление американского лидера назвали лицемерным, нечестным и нелепым.

https://ria.ru/20230222/bayden-1853717034.html

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в мире, сша, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, джо байден, нато, польша