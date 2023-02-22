https://ria.ru/20230222/bayden-1853632239.html

В Британии посоветовали Байдену молиться после его слов об Украине

В Британии посоветовали Байдену молиться после его слов об Украине - РИА Новости, 22.02.2023

В Британии посоветовали Байдену молиться после его слов об Украине

Читатели Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена за слова о том, что российский лидер Владимир Путин — диктатор, который должен проиграть. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T10:34

2023-02-22T10:34

2023-02-22T11:33

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

джо байден

варшава

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853217114_0:145:3000:1833_1920x0_80_0_0_7145e3eef5f9664e1af4f3720dbf7691.jpg

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Читатели Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена за слова о том, что российский лидер Владимир Путин — диктатор, который должен проиграть. "Мистер сумасшедший, позвольте мне сказать вам вот что: молитесь, чтобы Путин продолжал проводить свою политику, потому что именно он сдерживает мир от начала ядерной войны", — написал один из комментаторов. "Байден не хочет мирных переговоров по Украине, он умеет только разжигать конфликты", — поддержал другой. "США — самая большая угроза миру", — отметил третий. "Я потрясен, что он мог вспомнить имя Путина. Вероятно, это было на карточке-подсказке", — пошутил еще один пользователь. "Он худший президент в истории США", — заключили читатели. Накануне Байден выступил в Варшаве с речью, в которой заверил, что ни США, ни Европа не стремятся уничтожить Россию, а также попытался оспорить заявление президента Владимира Путина о вынужденном характере спецоперации на Украине. В Москве выступление Байдена назвали лицемерным, нечестным и нелепым.

https://ria.ru/20230222/putin-1853571021.html

https://ria.ru/20230221/bayden-1853295371.html

украина

сша

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, джо байден, варшава, владимир путин