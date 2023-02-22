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В Британии посоветовали Байдену молиться после его слов об Украине - РИА Новости, 22.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/bayden-1853632239.html
В Британии посоветовали Байдену молиться после его слов об Украине
В Британии посоветовали Байдену молиться после его слов об Украине - РИА Новости, 22.02.2023
В Британии посоветовали Байдену молиться после его слов об Украине
Читатели Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена за слова о том, что российский лидер Владимир Путин — диктатор, который должен проиграть. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T10:34
2023-02-22T11:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
джо байден
варшава
владимир путин
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Читатели Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена за слова о том, что российский лидер Владимир Путин — диктатор, который должен проиграть. "Мистер сумасшедший, позвольте мне сказать вам вот что: молитесь, чтобы Путин продолжал проводить свою политику, потому что именно он сдерживает мир от начала ядерной войны", — написал один из комментаторов. "Байден не хочет мирных переговоров по Украине, он умеет только разжигать конфликты", — поддержал другой. "США — самая большая угроза миру", — отметил третий. "Я потрясен, что он мог вспомнить имя Путина. Вероятно, это было на карточке-подсказке", — пошутил еще один пользователь. "Он худший президент в истории США", — заключили читатели. Накануне Байден выступил в Варшаве с речью, в которой заверил, что ни США, ни Европа не стремятся уничтожить Россию, а также попытался оспорить заявление президента Владимира Путина о вынужденном характере спецоперации на Украине. В Москве выступление Байдена назвали лицемерным, нечестным и нелепым.
https://ria.ru/20230222/putin-1853571021.html
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в мире, украина, сша, джо байден, варшава, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джо Байден, Варшава, Владимир Путин
10:34 22.02.2023 (обновлено: 11:33 22.02.2023)
 
В Британии посоветовали Байдену молиться после его слов об Украине

Читатели Daily Mail захотели молиться на Путина после слов Байдена об Украине

© Фото : Офис Президента УкраиныВизит президента США Джо Байдена в Киев
Визит президента США Джо Байдена в Киев - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Фото : Офис Президента Украины
Визит президента США Джо Байдена в Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Читатели Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена за слова о том, что российский лидер Владимир Путин — диктатор, который должен проиграть.
"Мистер сумасшедший, позвольте мне сказать вам вот что: молитесь, чтобы Путин продолжал проводить свою политику, потому что именно он сдерживает мир от начала ядерной войны", — написал один из комментаторов.
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"Байден не хочет мирных переговоров по Украине, он умеет только разжигать конфликты", — поддержал другой.
"США — самая большая угроза миру", — отметил третий.
"Я потрясен, что он мог вспомнить имя Путина. Вероятно, это было на карточке-подсказке", — пошутил еще один пользователь.
"Он худший президент в истории США", — заключили читатели.
Накануне Байден выступил в Варшаве с речью, в которой заверил, что ни США, ни Европа не стремятся уничтожить Россию, а также попытался оспорить заявление президента Владимира Путина о вынужденном характере спецоперации на Украине. В Москве выступление Байдена назвали лицемерным, нечестным и нелепым.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДжо БайденВаршаваВладимир Путин
 
 
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