Туроператоры назвали цены на отдых в Бахрейне на майские праздники
АТОР: стоимость тура в Бахрейн на майские каникулы начинается от 150 тысяч рублей на двоих
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Бахрейн на майские праздники, сообщает АТОР.
Цены на отдых с вылетом в последних числах апреля начинаются от 150 тысяч рублей на двоих за восемь дней с проживанием в отеле категории три звезды с завтраками, рассказали в "Интуристе". У ICS Travel Group стартовая стоимость — от 200 тысяч рублей на двоих, у Coral Travel — от 220 тысяч рублей.
Причем, если улететь в Бахрейн после майских праздников, то траты снизятся до 120 тысяч рублей на двоих.
В 2022 году Бахрейн посетили 20 тысяч россиян, это почти в шесть раз больше по сравнению с 2021 годом. Основными драйверами роста турпотока стали отмена коронавирусных ограничений и лояльные условия въезда.
У Бахрейна с РФ действует упрощенный визовый режим. Если длительность турпоездки составляет менее двух недель, разрешение на въезд ставится по прибытии в аэропорту. Если срок путешествия превышает две недели, виза оформляется в консульстве страны.
Кроме того, росту популярности Бахрейна способствует прямое авиасообщение. Gulf Air между Москвой и Манамой летает ежедневно, а из регионов в Бахрейн легко добраться на стыковочных рейсах flydubai или Air Arabia.
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