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Туроператоры назвали цены на отдых в Бахрейне на майские праздники - РИА Новости, 22.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230222/bakhreyn-1853771150.html
Туроператоры назвали цены на отдых в Бахрейне на майские праздники
Туроператоры назвали цены на отдых в Бахрейне на майские праздники - РИА Новости, 22.02.2023
Туроператоры назвали цены на отдых в Бахрейне на майские праздники
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Бахрейн на майские праздники, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T17:23
2023-02-22T17:23
туризм
туризм
новости - туризм
бахрейн
ассоциация туроператоров россии (атор)
москва
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Бахрейн на майские праздники, сообщает АТОР.Цены на отдых с вылетом в последних числах апреля начинаются от 150 тысяч рублей на двоих за восемь дней с проживанием в отеле категории три звезды с завтраками, рассказали в "Интуристе". У ICS Travel Group стартовая стоимость — от 200 тысяч рублей на двоих, у Coral Travel — от 220 тысяч рублей. Причем, если улететь в Бахрейн после майских праздников, то траты снизятся до 120 тысяч рублей на двоих.В 2022 году Бахрейн посетили 20 тысяч россиян, это почти в шесть раз больше по сравнению с 2021 годом. Основными драйверами роста турпотока стали отмена коронавирусных ограничений и лояльные условия въезда.У Бахрейна с РФ действует упрощенный визовый режим. Если длительность турпоездки составляет менее двух недель, разрешение на въезд ставится по прибытии в аэропорту. Если срок путешествия превышает две недели, виза оформляется в консульстве страны.Кроме того, росту популярности Бахрейна способствует прямое авиасообщение. Gulf Air между Москвой и Манамой летает ежедневно, а из регионов в Бахрейн легко добраться на стыковочных рейсах flydubai или Air Arabia.
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туризм, новости - туризм, бахрейн, ассоциация туроператоров россии (атор), москва
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Бахрейн, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Москва
17:23 22.02.2023
 
Туроператоры назвали цены на отдых в Бахрейне на майские праздники

АТОР: стоимость тура в Бахрейн на майские каникулы начинается от 150 тысяч рублей на двоих

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкДевушка на пляже в Манаме, Бахрейн
Девушка на пляже в Манаме, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Александр Мельников
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Бахрейн на майские праздники, сообщает АТОР.
Цены на отдых с вылетом в последних числах апреля начинаются от 150 тысяч рублей на двоих за восемь дней с проживанием в отеле категории три звезды с завтраками, рассказали в "Интуристе". У ICS Travel Group стартовая стоимость — от 200 тысяч рублей на двоих, у Coral Travel — от 220 тысяч рублей.
Причем, если улететь в Бахрейн после майских праздников, то траты снизятся до 120 тысяч рублей на двоих.
В 2022 году Бахрейн посетили 20 тысяч россиян, это почти в шесть раз больше по сравнению с 2021 годом. Основными драйверами роста турпотока стали отмена коронавирусных ограничений и лояльные условия въезда.
У Бахрейна с РФ действует упрощенный визовый режим. Если длительность турпоездки составляет менее двух недель, разрешение на въезд ставится по прибытии в аэропорту. Если срок путешествия превышает две недели, виза оформляется в консульстве страны.
Кроме того, росту популярности Бахрейна способствует прямое авиасообщение. Gulf Air между Москвой и Манамой летает ежедневно, а из регионов в Бахрейн легко добраться на стыковочных рейсах flydubai или Air Arabia.
Манама - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября 2022, 08:00Туризм
Нетипичный Ближний Восток: почему Бахрейн становится популярным у туристов
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмБахрейнАссоциация туроператоров России (АТОР)Москва
 
 
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