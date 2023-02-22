https://ria.ru/20230222/bakhreyn-1853771150.html

Туроператоры назвали цены на отдых в Бахрейне на майские праздники

Туроператоры назвали цены на отдых в Бахрейне на майские праздники - РИА Новости, 22.02.2023

Туроператоры назвали цены на отдых в Бахрейне на майские праздники

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Бахрейн на майские праздники, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T17:23

2023-02-22T17:23

2023-02-22T17:23

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Бахрейн на майские праздники, сообщает АТОР.Цены на отдых с вылетом в последних числах апреля начинаются от 150 тысяч рублей на двоих за восемь дней с проживанием в отеле категории три звезды с завтраками, рассказали в "Интуристе". У ICS Travel Group стартовая стоимость — от 200 тысяч рублей на двоих, у Coral Travel — от 220 тысяч рублей. Причем, если улететь в Бахрейн после майских праздников, то траты снизятся до 120 тысяч рублей на двоих.В 2022 году Бахрейн посетили 20 тысяч россиян, это почти в шесть раз больше по сравнению с 2021 годом. Основными драйверами роста турпотока стали отмена коронавирусных ограничений и лояльные условия въезда.У Бахрейна с РФ действует упрощенный визовый режим. Если длительность турпоездки составляет менее двух недель, разрешение на въезд ставится по прибытии в аэропорту. Если срок путешествия превышает две недели, виза оформляется в консульстве страны.Кроме того, росту популярности Бахрейна способствует прямое авиасообщение. Gulf Air между Москвой и Манамой летает ежедневно, а из регионов в Бахрейн легко добраться на стыковочных рейсах flydubai или Air Arabia.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Мария Селиванова

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