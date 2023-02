https://ria.ru/20230222/b2b-peregovory-1853837592.html

РЭЦ: потенциал b2b-переговоров на выставке The Big 5 Saudi превысил $22 млн

2023-02-22T17:48

экономика

россия

саудовская аравия

ближний восток

российский экспортный центр (рэц)

сделано в россии

вэб.рф (вэб)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928774_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_372d02372958aa8d7b4e1ab8a4f40079.jpg

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Участники национальной экспозиции Made in Russia провели 197 деловых встреч за четыре дня работы крупнейшей на Ближнем Востоке строительной выставки The Big 5 Saudi, экспортный потенциал переговоров оценивается в 22,4 миллиона долларов, уже заключены первые контракты, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ)."На коллективном стенде 14 компаний из России представили современные строительные материалы, инновационные разработки и решения для интерьера. В числе потенциальных клиентов, с которыми компании провели переговоры, были крупнейшие строительные холдинги и ассоциации Саудовской Аравии, а также логистическая компания - стратегический партнер для выхода на зарубежные рынки", - говорится в сообщении.Также экспозицию посетил торговый представитель России в Саудовской Аравии Станислав Янковец.В выставке The Big 5 Saudi 2023, которая проходила с 18 по 21 февраля в Эр-Рияде, приняли участие 820 компаний и свыше 28 тысяч посетителей из 40 стран, укрепив ее позиции как платформы для движения и поддержки строительной отрасли Саудовской Аравии, установления деловых контактов и сотрудничества с заинтересованными сторонами в строительной сфере."Разнообразие компаний, представленных на выставке The Big 5 Saudi, превратило ее в центр живых демонстраций новейших технологий и инноваций, которые могут произвести революцию в процессах проектирования, строительства и снабжения во всей отрасли", - отмечает РЭЦ.

2023

Алёна Пава

Новости

ru-RU

экономика, россия, саудовская аравия, ближний восток, российский экспортный центр (рэц), сделано в россии, вэб.рф (вэб)