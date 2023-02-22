https://ria.ru/20230222/b2b-peregovory-1853837592.html
РЭЦ: потенциал b2b-переговоров на выставке The Big 5 Saudi превысил $22 млн
РЭЦ: потенциал b2b-переговоров на выставке The Big 5 Saudi превысил $22 млн - РИА Новости, 22.02.2023
РЭЦ: потенциал b2b-переговоров на выставке The Big 5 Saudi превысил $22 млн
Участники национальной экспозиции Made in Russia провели 197 деловых встреч за четыре дня работы крупнейшей на Ближнем Востоке строительной выставки The Big 5... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T17:48
2023-02-22T17:48
2023-02-22T17:48
экономика
россия
саудовская аравия
ближний восток
российский экспортный центр (рэц)
сделано в россии
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Участники национальной экспозиции Made in Russia провели 197 деловых встреч за четыре дня работы крупнейшей на Ближнем Востоке строительной выставки The Big 5 Saudi, экспортный потенциал переговоров оценивается в 22,4 миллиона долларов, уже заключены первые контракты, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ)."На коллективном стенде 14 компаний из России представили современные строительные материалы, инновационные разработки и решения для интерьера. В числе потенциальных клиентов, с которыми компании провели переговоры, были крупнейшие строительные холдинги и ассоциации Саудовской Аравии, а также логистическая компания - стратегический партнер для выхода на зарубежные рынки", - говорится в сообщении.Также экспозицию посетил торговый представитель России в Саудовской Аравии Станислав Янковец.В выставке The Big 5 Saudi 2023, которая проходила с 18 по 21 февраля в Эр-Рияде, приняли участие 820 компаний и свыше 28 тысяч посетителей из 40 стран, укрепив ее позиции как платформы для движения и поддержки строительной отрасли Саудовской Аравии, установления деловых контактов и сотрудничества с заинтересованными сторонами в строительной сфере."Разнообразие компаний, представленных на выставке The Big 5 Saudi, превратило ее в центр живых демонстраций новейших технологий и инноваций, которые могут произвести революцию в процессах проектирования, строительства и снабжения во всей отрасли", - отмечает РЭЦ.
https://ria.ru/20230217/vodopady-1852712492.html
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саудовская аравия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, саудовская аравия, ближний восток, российский экспортный центр (рэц), сделано в россии, вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Саудовская Аравия, Ближний Восток, Российский экспортный центр (РЭЦ), Сделано в России, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Участники национальной экспозиции Made in Russia провели 197 деловых встреч за четыре дня работы крупнейшей на Ближнем Востоке строительной выставки The Big 5 Saudi, экспортный потенциал переговоров оценивается в 22,4 миллиона долларов, уже заключены первые контракты, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).
"На коллективном стенде 14 компаний из России представили современные строительные материалы, инновационные разработки и решения для интерьера. В числе потенциальных клиентов, с которыми компании провели переговоры, были крупнейшие строительные холдинги и ассоциации Саудовской Аравии, а также логистическая компания - стратегический партнер для выхода на зарубежные рынки", - говорится в сообщении.
Также экспозицию посетил торговый представитель России в Саудовской Аравии
Станислав Янковец.
В выставке The Big 5 Saudi 2023, которая проходила с 18 по 21 февраля в Эр-Рияде, приняли участие 820 компаний и свыше 28 тысяч посетителей из 40 стран, укрепив ее позиции как платформы для движения и поддержки строительной отрасли Саудовской Аравии, установления деловых контактов и сотрудничества с заинтересованными сторонами в строительной сфере.
"Разнообразие компаний, представленных на выставке The Big 5 Saudi, превратило ее в центр живых демонстраций новейших технологий и инноваций, которые могут произвести революцию в процессах проектирования, строительства и снабжения во всей отрасли", - отмечает РЭЦ.