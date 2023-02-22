https://ria.ru/20230222/avariya-1853899732.html
Администрация США медленно реагирует на аварию в Огайо, заявил Трамп
Администрация США медленно реагирует на аварию в Огайо, заявил Трамп - РИА Новости, 22.02.2023
Администрация США медленно реагирует на аварию в Огайо, заявил Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп назвал ужасным тот факт, что он побывал на месте аварии поезда с опасными веществами в штате Огайо раньше действующего главы... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T23:23
2023-02-22T23:23
2023-02-22T23:23
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал ужасным тот факт, что он побывал на месте аварии поезда с опасными веществами в штате Огайо раньше действующего главы государства. "Я думаю, это ужасно", - сказал Трамп, общаясь с людьми в районе Ист Палестин, куда он прибыл в среду. Он подчеркнул, что на месте Джо Байдена поручил бы ликвидировать последствия аварии гораздо быстрее. По словам Трампа, его визит в регион привлек внимание федеральных властей к проблеме. "Стоило мне приехать, и все решили приехать", - заявил Трамп. Трансляция общения Трампа велась в YouTube. О своем визите в Огайо объявил ранее министр транспорта Пит Буттиджич, который собирается посетить пострадавший район в четверг. Президент Джо Байден же возложил ответственность за аварию на прошлую администрацию и ж/д компании. Грузовой состав сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля, он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались опасные вещества, а для ликвидации еще большей угрозы спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог. После аварии власти эвакуировали местных жителей, однако на минувшей неделе им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды штата заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем старожилы рассказали РИА Новости о случаях недомогания, а также гибели животных и рыб из-за выброса химических веществ после аварии.
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в мире, огайо, сша, дональд трамп, пит буттиджич, джо байден
В мире, Огайо, США, Дональд Трамп, Пит Буттиджич, Джо Байден
Администрация США медленно реагирует на аварию в Огайо, заявил Трамп
Экс-президент США Трамп: администрация США медленно реагирует на аварию в Огайо
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал ужасным тот факт, что он побывал на месте аварии поезда с опасными веществами в штате Огайо раньше действующего главы государства.
"Я думаю, это ужасно", - сказал Трамп, общаясь с людьми в районе Ист Палестин, куда он прибыл в среду.
Он подчеркнул, что на месте Джо Байдена поручил бы ликвидировать последствия аварии гораздо быстрее. По словам Трампа, его визит в регион привлек внимание федеральных властей к проблеме. "Стоило мне приехать, и все решили приехать", - заявил Трамп. Трансляция общения Трампа велась в YouTube.
О своем визите в Огайо объявил ранее министр транспорта Пит Буттиджич, который собирается посетить пострадавший район в четверг. Президент Джо Байден же возложил ответственность за аварию на прошлую администрацию и ж/д компании.
Грузовой состав сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля, он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались опасные вещества, а для ликвидации еще большей угрозы спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог.
После аварии власти эвакуировали местных жителей, однако на минувшей неделе им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды штата заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем старожилы рассказали РИА Новости о случаях недомогания, а также гибели животных и рыб из-за выброса химических веществ после аварии.