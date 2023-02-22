https://ria.ru/20230222/artemovsk-1853678925.html
Киев не сможет нанести контрудар под Артемовском, считают в Донецке
Киев не сможет нанести контрудар под Артемовском, считают в Донецке - РИА Новости, 22.02.2023
Киев не сможет нанести контрудар под Артемовском, считают в Донецке
У Киева на данный момент нет сил для нанесения серьезных контрударов в районе Артемовска, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T12:35
2023-02-22T12:35
2023-02-22T12:44
специальная военная операция на украине
артемовск
безопасность
донецкая народная республика
ян гагин
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. У Киева на данный момент нет сил для нанесения серьезных контрударов в районе Артемовска, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин."На данный момент у украинских вооруженных сил просто нет сил для нанесения серьезных контрударов. Сообщения о передислокации в район Артемовска национальных батальонов, скорее, это вопрос о создании неких заградотрядов, это не ударная группа. Скорее всего, именно силами этих нацбатальонов они будут загонять мобилизованную пехоту на позиции. Это просто попытки удержать город", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".Артемовск, он же Бахмут, расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230222/artemovsk-1853669686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:35 22.02.2023 (обновлено: 12:44 22.02.2023)
Киев не сможет нанести контрудар под Артемовском, считают в Донецке
Советник Пушилина: у Киева нет сил для серьезных контрударов под Артемовском