https://ria.ru/20230222/artemovsk-1853678925.html

Киев не сможет нанести контрудар под Артемовском, считают в Донецке

Киев не сможет нанести контрудар под Артемовском, считают в Донецке - РИА Новости, 22.02.2023

Киев не сможет нанести контрудар под Артемовском, считают в Донецке

У Киева на данный момент нет сил для нанесения серьезных контрударов в районе Артемовска, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T12:35

2023-02-22T12:35

2023-02-22T12:44

специальная военная операция на украине

артемовск

безопасность

донецкая народная республика

ян гагин

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. У Киева на данный момент нет сил для нанесения серьезных контрударов в районе Артемовска, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин."На данный момент у украинских вооруженных сил просто нет сил для нанесения серьезных контрударов. Сообщения о передислокации в район Артемовска национальных батальонов, скорее, это вопрос о создании неких заградотрядов, это не ударная группа. Скорее всего, именно силами этих нацбатальонов они будут загонять мобилизованную пехоту на позиции. Это просто попытки удержать город", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".Артемовск, он же Бахмут, расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

https://ria.ru/20230222/artemovsk-1853669686.html

артемовск

донецкая народная республика

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

артемовск, безопасность, донецкая народная республика, ян гагин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр