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Марочко рассказал о попытках Киева удержать промзону Артемовска - РИА Новости, 22.02.2023
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Марочко рассказал о попытках Киева удержать промзону Артемовска
Марочко рассказал о попытках Киева удержать промзону Артемовска - РИА Новости, 22.02.2023
Марочко рассказал о попытках Киева удержать промзону Артемовска
Киев пытается удержать промзону Артемовска (украинское название - Бахмут) в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T08:58
2023-02-22T08:58
артемовск
донбасс
киев
андрей марочко
денис пушилин
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Киев пытается удержать промзону Артемовска (украинское название - Бахмут) в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее бойцы группы "Вагнер" рассказали, что активные бои за Артемовск ведутся в промзоне города. "Вооруженные формирования используют промзоны предприятий Артемовска для укрытия своего вооружения и военной техники, а также для размещения там личного состава и складов РАВ (ракетно-артиллерийское вооружение - ред.)", - рассказал собеседник агентства. По данным Марочко, на одном крупном промышленном предприятии, расположенном в северной части города, противник укрепляет линию обороны, возводя фортификационные сооружения. "Сооружения предприятия используются для размещения там личного состава, вооружения и военной техники. Коммуникации в промзоне используются для связки объектов и безопасного перемещения между ними", - пояснил Марочко. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что недавнее освобождение села Парасковиевка к северу от Артемовска позволяет приблизиться к перекрытию дороги на Часов Яр, которая является путем снабжения противника. Он уточнил, что дорогу на Часов Яр необходимо перекрыть, тем самым ускорив освобождение Артемовска. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230219/artemovsk-1853034934.html
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донбасс
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артемовск, донбасс, киев, андрей марочко, денис пушилин, донецкая народная республика
Артемовск, Донбасс, Киев, Андрей Марочко, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
08:58 22.02.2023
 
Марочко рассказал о попытках Киева удержать промзону Артемовска

Военный эксперт Марочко: ВСУ используют промзоны Артемовска для укрытия своего вооружения

© AP Photo / LibkosУлица в Артемовске (Бахмуте)
Улица в Артемовске (Бахмуте) - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© AP Photo / Libkos
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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Киев пытается удержать промзону Артемовска (украинское название - Бахмут) в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ранее бойцы группы "Вагнер" рассказали, что активные бои за Артемовск ведутся в промзоне города.
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"Вооруженные формирования используют промзоны предприятий Артемовска для укрытия своего вооружения и военной техники, а также для размещения там личного состава и складов РАВ (ракетно-артиллерийское вооружение - ред.)", - рассказал собеседник агентства.
По данным Марочко, на одном крупном промышленном предприятии, расположенном в северной части города, противник укрепляет линию обороны, возводя фортификационные сооружения.
"Сооружения предприятия используются для размещения там личного состава, вооружения и военной техники. Коммуникации в промзоне используются для связки объектов и безопасного перемещения между ними", - пояснил Марочко.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что недавнее освобождение села Парасковиевка к северу от Артемовска позволяет приблизиться к перекрытию дороги на Часов Яр, которая является путем снабжения противника. Он уточнил, что дорогу на Часов Яр необходимо перекрыть, тем самым ускорив освобождение Артемовска.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
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АртемовскДонбассКиевАндрей МарочкоДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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