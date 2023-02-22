https://ria.ru/20230222/artemovsk-1853604060.html

Марочко рассказал о попытках Киева удержать промзону Артемовска

Марочко рассказал о попытках Киева удержать промзону Артемовска - РИА Новости, 22.02.2023

Марочко рассказал о попытках Киева удержать промзону Артемовска

Киев пытается удержать промзону Артемовска (украинское название - Бахмут) в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T08:58

2023-02-22T08:58

2023-02-22T08:58

артемовск

донбасс

киев

андрей марочко

денис пушилин

донецкая народная республика

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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Киев пытается удержать промзону Артемовска (украинское название - Бахмут) в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее бойцы группы "Вагнер" рассказали, что активные бои за Артемовск ведутся в промзоне города. "Вооруженные формирования используют промзоны предприятий Артемовска для укрытия своего вооружения и военной техники, а также для размещения там личного состава и складов РАВ (ракетно-артиллерийское вооружение - ред.)", - рассказал собеседник агентства. По данным Марочко, на одном крупном промышленном предприятии, расположенном в северной части города, противник укрепляет линию обороны, возводя фортификационные сооружения. "Сооружения предприятия используются для размещения там личного состава, вооружения и военной техники. Коммуникации в промзоне используются для связки объектов и безопасного перемещения между ними", - пояснил Марочко. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что недавнее освобождение села Парасковиевка к северу от Артемовска позволяет приблизиться к перекрытию дороги на Часов Яр, которая является путем снабжения противника. Он уточнил, что дорогу на Часов Яр необходимо перекрыть, тем самым ускорив освобождение Артемовска. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230219/artemovsk-1853034934.html

https://ria.ru/20230220/navodchitsa-1853282346.html

артемовск

донбасс

киев

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

артемовск, донбасс, киев, андрей марочко, денис пушилин, донецкая народная республика