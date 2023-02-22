20:31 22.02.2023 (обновлено: 20:43 22.02.2023)
Польша и страны Балтии наращивают наступательные возможности армий
Минобороны Белоруссии: Польша и страны Балтии наращивают наступательные возможности армий
Польские военнослужащие на базе. Архивное фото
МИНСК, 22 фев – РИА Новости. Польша и страны Балтии стремительно наращивают ударно-наступательные возможности своих вооруженных сил, в перспективе они могут быть использованы США как плацдарм для реализации силовых сценариев на восточном направлении, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
"Наши западные соседи, Польша и страны Балтии, стремительно наращивают ударно-наступательные возможности своих вооруженных сил. Очевидно, США в перспективе рассчитывают использовать их как плацдарм для реализации силовых сценариев на восточном направлении", - приводит агентство Белта слова Хренина. Он подчеркнул, что опасной тенденцией развития военно-политической обстановки является милитаризация Восточной Европы при активном участии США и других стран НАТО.
Министр заявил, что одновременно коллективный Запад продолжает вынашивать планы по реализации в Белоруссии "силового сценария свержения действующей власти и разрушения страны с опорой на вооруженные провокации белорусских националистов, получающих боевой опыт в конфликте в Украине, и радикалов внутри самой Беларуси".
"В комплексе все это приобретает уровень непосредственной угрозы для нашей страны, которая была и остается территорией безопасности, донором безопасности на европейском континенте. И тот факт, что нынешний год объявлен (в Белоруссии – ред.) Годом мира и созидания, свидетельствует о миролюбивом внешнеполитическом курсе нашей страны. Одновременно это актуализирует наш призыв к Западу: остановите свои безумные устремления, остановите подготовку к войне. Но одними заявлениями и призывами здесь не обойтись", - отметил министр обороны.
По его мнению, партия войны, которая взяла верх в Евросоюзе, понимает только язык силы. "Поэтому стратегическое сдерживание есть важнейшее условие обеспечения военной безопасности нашей страны. В нынешних условиях Беларусь вынуждена держать порох сухим и адекватно реагировать на возникающие угрозы. Для этого есть все необходимое: есть вооруженные силы, региональная группировка войск (совместная с РФ – ред.), единая система ПВО Союзного государства, оборонно-промышленный комплекс. Активно развивается взаимодействие с союзниками по ОДКБ, являющееся ключевым фактором обеспечения безопасности на евразийском пространстве", - подчеркнул Хренин.
Он добавил, что белорусская армия способна противостоять любым вызовам и угрозам. "В результате глубокой модернизации белорусских вооруженных сил была создана армия, способная противодействовать любым вызовам и угрозам, в том числе гибридным войнам. Строительство и развитие вооруженных сил является непрерывным процессом. Это обусловлено ситуацией в мире, прежде всего беспрецедентным геополитическим противоборством между Россией и коллективным Западом во главе с Соединенными Штатами, которые пытаются сохранить однополярную модель мироустройства. В этом противостоянии Украина, потерявшая суверенитет и практически напрямую управляемая из Вашингтона, используется западными странами как таран против нашего Союзного государства", - сказал Хренин.