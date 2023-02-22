Рейтинг@Mail.ru
Польша и страны Балтии наращивают наступательные возможности армий - РИА Новости, 22.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230222/armiya-1853880907.html
Польша и страны Балтии наращивают наступательные возможности армий
Польша и страны Балтии наращивают наступательные возможности армий - РИА Новости, 22.02.2023
Польша и страны Балтии наращивают наступательные возможности армий
Польша и страны Балтии стремительно наращивают ударно-наступательные возможности своих вооруженных сил, в перспективе они могут быть использованы США как... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T20:31
2023-02-22T20:43
белоруссия
польша
балтия
виктор хренин
одкб
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150994/95/1509949581_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_4f29c0d6dccfb451180fa02ae21ff76c.jpg
МИНСК, 22 фев – РИА Новости. Польша и страны Балтии стремительно наращивают ударно-наступательные возможности своих вооруженных сил, в перспективе они могут быть использованы США как плацдарм для реализации силовых сценариев на восточном направлении, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. "Наши западные соседи, Польша и страны Балтии, стремительно наращивают ударно-наступательные возможности своих вооруженных сил. Очевидно, США в перспективе рассчитывают использовать их как плацдарм для реализации силовых сценариев на восточном направлении", - приводит агентство Белта слова Хренина. Он подчеркнул, что опасной тенденцией развития военно-политической обстановки является милитаризация Восточной Европы при активном участии США и других стран НАТО. Министр заявил, что одновременно коллективный Запад продолжает вынашивать планы по реализации в Белоруссии "силового сценария свержения действующей власти и разрушения страны с опорой на вооруженные провокации белорусских националистов, получающих боевой опыт в конфликте в Украине, и радикалов внутри самой Беларуси". "В комплексе все это приобретает уровень непосредственной угрозы для нашей страны, которая была и остается территорией безопасности, донором безопасности на европейском континенте. И тот факт, что нынешний год объявлен (в Белоруссии – ред.) Годом мира и созидания, свидетельствует о миролюбивом внешнеполитическом курсе нашей страны. Одновременно это актуализирует наш призыв к Западу: остановите свои безумные устремления, остановите подготовку к войне. Но одними заявлениями и призывами здесь не обойтись", - отметил министр обороны. По его мнению, партия войны, которая взяла верх в Евросоюзе, понимает только язык силы. "Поэтому стратегическое сдерживание есть важнейшее условие обеспечения военной безопасности нашей страны. В нынешних условиях Беларусь вынуждена держать порох сухим и адекватно реагировать на возникающие угрозы. Для этого есть все необходимое: есть вооруженные силы, региональная группировка войск (совместная с РФ – ред.), единая система ПВО Союзного государства, оборонно-промышленный комплекс. Активно развивается взаимодействие с союзниками по ОДКБ, являющееся ключевым фактором обеспечения безопасности на евразийском пространстве", - подчеркнул Хренин. Он добавил, что белорусская армия способна противостоять любым вызовам и угрозам. "В результате глубокой модернизации белорусских вооруженных сил была создана армия, способная противодействовать любым вызовам и угрозам, в том числе гибридным войнам. Строительство и развитие вооруженных сил является непрерывным процессом. Это обусловлено ситуацией в мире, прежде всего беспрецедентным геополитическим противоборством между Россией и коллективным Западом во главе с Соединенными Штатами, которые пытаются сохранить однополярную модель мироустройства. В этом противостоянии Украина, потерявшая суверенитет и практически напрямую управляемая из Вашингтона, используется западными странами как таран против нашего Союзного государства", - сказал Хренин.
https://ria.ru/20230222/duda-1853869755.html
https://ria.ru/20230222/vooruzhenie-1853875152.html
белоруссия
польша
балтия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150994/95/1509949581_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_b0f7d7fee5d8aa3e7ffaee992dd1797f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, польша, балтия, виктор хренин, одкб, нато, в мире
Белоруссия, Польша, Балтия, Виктор Хренин, ОДКБ, НАТО, В мире
20:31 22.02.2023 (обновлено: 20:43 22.02.2023)
 
Польша и страны Балтии наращивают наступательные возможности армий

Минобороны Белоруссии: Польша и страны Балтии наращивают наступательные возможности армий

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПольские военнослужащие на базе
Польские военнослужащие на базе - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Польские военнослужащие на базе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 22 фев – РИА Новости. Польша и страны Балтии стремительно наращивают ударно-наступательные возможности своих вооруженных сил, в перспективе они могут быть использованы США как плацдарм для реализации силовых сценариев на восточном направлении, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
"Наши западные соседи, Польша и страны Балтии, стремительно наращивают ударно-наступательные возможности своих вооруженных сил. Очевидно, США в перспективе рассчитывают использовать их как плацдарм для реализации силовых сценариев на восточном направлении", - приводит агентство Белта слова Хренина. Он подчеркнул, что опасной тенденцией развития военно-политической обстановки является милитаризация Восточной Европы при активном участии США и других стран НАТО.
Военнослужащие ВС России в селе Александровка Херсонской области - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 19:34
Польские СМИ назвали слова Дуды о российских военных полным провалом
Министр заявил, что одновременно коллективный Запад продолжает вынашивать планы по реализации в Белоруссии "силового сценария свержения действующей власти и разрушения страны с опорой на вооруженные провокации белорусских националистов, получающих боевой опыт в конфликте в Украине, и радикалов внутри самой Беларуси".
"В комплексе все это приобретает уровень непосредственной угрозы для нашей страны, которая была и остается территорией безопасности, донором безопасности на европейском континенте. И тот факт, что нынешний год объявлен (в Белоруссии – ред.) Годом мира и созидания, свидетельствует о миролюбивом внешнеполитическом курсе нашей страны. Одновременно это актуализирует наш призыв к Западу: остановите свои безумные устремления, остановите подготовку к войне. Но одними заявлениями и призывами здесь не обойтись", - отметил министр обороны.
По его мнению, партия войны, которая взяла верх в Евросоюзе, понимает только язык силы. "Поэтому стратегическое сдерживание есть важнейшее условие обеспечения военной безопасности нашей страны. В нынешних условиях Беларусь вынуждена держать порох сухим и адекватно реагировать на возникающие угрозы. Для этого есть все необходимое: есть вооруженные силы, региональная группировка войск (совместная с РФ – ред.), единая система ПВО Союзного государства, оборонно-промышленный комплекс. Активно развивается взаимодействие с союзниками по ОДКБ, являющееся ключевым фактором обеспечения безопасности на евразийском пространстве", - подчеркнул Хренин.
Он добавил, что белорусская армия способна противостоять любым вызовам и угрозам. "В результате глубокой модернизации белорусских вооруженных сил была создана армия, способная противодействовать любым вызовам и угрозам, в том числе гибридным войнам. Строительство и развитие вооруженных сил является непрерывным процессом. Это обусловлено ситуацией в мире, прежде всего беспрецедентным геополитическим противоборством между Россией и коллективным Западом во главе с Соединенными Штатами, которые пытаются сохранить однополярную модель мироустройства. В этом противостоянии Украина, потерявшая суверенитет и практически напрямую управляемая из Вашингтона, используется западными странами как таран против нашего Союзного государства", - сказал Хренин.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 19:57
Дуда предложил Байдену перебросить в Польшу американское вооружение
 
БелоруссияПольшаБалтияВиктор ХренинОДКБНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала