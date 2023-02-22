https://ria.ru/20230222/aleksandrovka-1853591551.html
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР - РИА Новости, 22.02.2023
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Украинские войска в 03.55 выпустили 5 снарядов калибром 155 миллиметров по Александровке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T06:01
2023-02-22T06:01
2023-02-22T06:01
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
нато
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сша
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинские войска в 03.55 выпустили 5 снарядов калибром 155 миллиметров по Александровке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 03:55 - населенный пункт Дальнее – населенный пункт Александровка: выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230221/obstrel-1853457527.html
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донецкая народная республика, сцкк, нато, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Украина, США
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
ВСУ выпустили по Александровке в ДНР пять снарядов "натовского" калибра