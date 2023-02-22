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Липецкие аграрии с начала года произвели продукции на 5,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 22.02.2023
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Липецкая область
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Липецкие аграрии с начала года произвели продукции на 5,8 миллиарда рублей
Липецкие аграрии с начала года произвели продукции на 5,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 22.02.2023
Липецкие аграрии с начала года произвели продукции на 5,8 миллиарда рублей
За первый месяц 2023 года объем сельскохозяйственной продукции Липецкой области составил 5,8 миллиарда рублей, или 101,5% к аналогичному периоду 2022 года; рост РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T13:37
2023-02-22T13:37
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
россия
экономика
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ЛИПЕЦК, 22 фев – РИА Новости. За первый месяц 2023 года объем сельскохозяйственной продукции Липецкой области составил 5,8 миллиарда рублей, или 101,5% к аналогичному периоду 2022 года; рост отмечается во всех отраслях сельского хозяйства, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что молока и яиц все категории хозяйств получили на 3% и 3,7% больше, соответственно. Производство скота и птицы на убой в живом весе увеличилось почти на 16%.В перерасчете на душу населения мяса и молока в январе 2023 года было произведено по 21 килограмму, что на 2-3 килограмма больше, чем в начале прошлого года. Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных предприятиях за этот период увеличился почти на 3% и составил 775 килограммов."Липецкие аграрии в любых условиях продолжают обеспечивать продовольственную безопасность России. Их вклад в развитие страны очень значим и высоко ценится. Чтобы сохранить имеющиеся достижения и улучшить показатели, мы будем обеспечивать модернизацию, техническое переоснащение и внедрение инновационных методов в сферу агропромышленного комплекса", – отметил Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов, россия, экономика
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Россия, Экономика
13:37 22.02.2023
 

Липецкие аграрии с начала года произвели продукции на 5,8 миллиарда рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЛИПЕЦК, 22 фев – РИА Новости. За первый месяц 2023 года объем сельскохозяйственной продукции Липецкой области составил 5,8 миллиарда рублей, или 101,5% к аналогичному периоду 2022 года; рост отмечается во всех отраслях сельского хозяйства, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что молока и яиц все категории хозяйств получили на 3% и 3,7% больше, соответственно. Производство скота и птицы на убой в живом весе увеличилось почти на 16%.В перерасчете на душу населения мяса и молока в январе 2023 года было произведено по 21 килограмму, что на 2-3 килограмма больше, чем в начале прошлого года. Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных предприятиях за этот период увеличился почти на 3% и составил 775 килограммов.
"Липецкие аграрии в любых условиях продолжают обеспечивать продовольственную безопасность России. Их вклад в развитие страны очень значим и высоко ценится. Чтобы сохранить имеющиеся достижения и улучшить показатели, мы будем обеспечивать модернизацию, техническое переоснащение и внедрение инновационных методов в сферу агропромышленного комплекса", – отметил Артамонов.
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновРоссияЭкономика
 
 
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