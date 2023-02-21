https://ria.ru/20230221/zhile-1853464432.html

Более 342 тысяч квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Мордовии

Более 342 тысяч квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Мордовии - РИА Новости, 21.02.2023

Более 342 тысяч квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Мордовии

Более 342 тысяч квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Мордовии в 2022 году, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T15:29

2023-02-21T15:29

2023-02-21T15:29

республика мордовия

россия

херсонская область

никита стасишин

артем здунов

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 фев — РИА Новости. Более 342 тысяч квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Мордовии в 2022 году, сообщает пресс-служба главы республики. Итоги и перспективы развития строительной отрасли Мордовии обсудили на совместной расширенной коллегии регионального министерства строительства и архитектуры и министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства республики, участие в которой принял заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин. "По итогам 2022 года в республике отмечается положительная динамика объема выполненных строительно-монтажных работ - 106,7% к 2021 году. В рамках нацпроекта "Жилье" введено в эксплуатацию более 342 тысяч квадратных метров жилья – это больше, чем годом ранее. Построено, реконструировано и отремонтировано 27 учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также 50 жилых домов по программе переселения граждан из аварийного фонда - в новые квартиры переехали более 1200 человек", - говорится в сообщении. Успешно реализована программа "Стимул", в рамках которой завершено строительство 15 объектов транспортной и инженерной инфраструктуры в 6 районах республики, в том числе строительство автодороги и инженерных сетей в поселке Николаевка. Стасишин поблагодарил главу Мордовии Артема Здунова за решение проблемы обманутых дольщиков и отдельно - за организацию работы с переселенцами из Херсонской области. Глава Мордовии отметил, что республика продолжит наращивать объемы жилищного строительства, а также обеспечения жильем детей-сирот - эта проблема начала решаться в регионе только в последние два года. В 2023 году предстоит расселить почти 28 тысяч квадратных метров аварийного жилья, улучшить условия проживания 1450 человек. "Коммунальная инфраструктура Мордовии будет обновляться. Изношенность коммуникаций - это большая проблема - за год было зарегистрировано 584 аварии на объектах ЖКХ. Республика находится на 37-й позиции по аварийности среди регионов страны. Для улучшения ситуации в рамках реализации Программы социально-экономического развития Мордовии в 2022 году было выполнено строительство 2,5 километра сетей канализационного коллектора и канализационно-насосной станции в Рузаевке. До 2025 года запланировано еще 6 мероприятий почти на 482 миллиона рублей", - отмечается в сообщении. Особое внимание уделяется привлечению инвестиций в сферу ЖКХ в рамках государственно-частного партнерства. В Мордовии в 2022 году заключено 5 концессионных соглашений с объемом инвестиций более 4 миллиардов рублей. Два из них затронут объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Торбеевского района, три – сферу ТКО. "Еще один важный вопрос - догазификация. Сейчас уровень газификации Мордовии составляет 94%. В планах газифицировать еще 44 населенных пункта республики, пять из которых - уже в 2023 году. Дополнительный объем инвестиций - 152 миллиона рублей в сферу газоснабжения - позволит направить эти средства на догазификацию домовладений и обновление газораспределяющего оборудования. В минувшем году в республике было догазифицировано 2927 домовладений, в 2023 году в планах еще 1500", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20230127/mordoviya-1847771633.html

https://ria.ru/20230119/teplosnabzhenie-1846117795.html

https://ria.ru/20221213/mordoviya-1838383945.html

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Наталья Макарова

россия, херсонская область , никита стасишин, артем здунов, республика мордовия