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Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 42 тысячи человек - РИА Новости, 21.02.2023
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Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 42 тысячи человек
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 42 тысячи человек - РИА Новости, 21.02.2023
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 42 тысячи человек
Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции выросло до 42 310, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T17:13
2023-02-21T17:21
в мире
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
кахраманмараш
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АНКАРА, 21 фев – РИА Новости. Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции выросло до 42 310, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли более 41 тысячи человек. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал его самым сильным с 1939 года. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии, где число погибших по официальным данным превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения и травмы."Погибли 42 310 граждан, 448 018 граждан были эвакуированы из региона (землетрясений)", - сообщило управление.
https://ria.ru/20230221/antalya-1853321218.html
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в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии, кахраманмараш
В мире, Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Кахраманмараш
17:13 21.02.2023 (обновлено: 17:21 21.02.2023)
 
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 42 тысячи человек

Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 42 310 человек

© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанкЖители на улице пострадавшего от землетрясения турецкого города Адыямана
Жители на улице пострадавшего от землетрясения турецкого города Адыямана - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© Sputnik / Сертач Каяр
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Жители на улице пострадавшего от землетрясения турецкого города Адыямана
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АНКАРА, 21 фев – РИА Новости. Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции выросло до 42 310, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли более 41 тысячи человек. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал его самым сильным с 1939 года. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии, где число погибших по официальным данным превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения и травмы.
"Погибли 42 310 граждан, 448 018 граждан были эвакуированы из региона (землетрясений)", - сообщило управление.
Анталья - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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В миреТурцияСильное землетрясение в Турции и СирииКахраманмараш
 
 
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