https://ria.ru/20230221/zemletryasenie-1853502895.html
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 42 тысячи человек
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 42 тысячи человек - РИА Новости, 21.02.2023
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 42 тысячи человек
Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции выросло до 42 310, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T17:13
2023-02-21T17:13
2023-02-21T17:21
в мире
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
кахраманмараш
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АНКАРА, 21 фев – РИА Новости. Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции выросло до 42 310, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли более 41 тысячи человек. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал его самым сильным с 1939 года. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии, где число погибших по официальным данным превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения и травмы."Погибли 42 310 граждан, 448 018 граждан были эвакуированы из региона (землетрясений)", - сообщило управление.
https://ria.ru/20230221/antalya-1853321218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии, кахраманмараш
В мире, Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Кахраманмараш
17:13 21.02.2023 (обновлено: 17:21 21.02.2023)
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 42 тысячи человек
Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 42 310 человек