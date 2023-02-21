https://ria.ru/20230221/zemletryasenie-1853502895.html

Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 42 тысячи человек

Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 42 тысячи человек - РИА Новости, 21.02.2023

Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 42 тысячи человек

Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции выросло до 42 310, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T17:13

2023-02-21T17:13

2023-02-21T17:21

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

кахраманмараш

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АНКАРА, 21 фев – РИА Новости. Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции выросло до 42 310, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли более 41 тысячи человек. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал его самым сильным с 1939 года. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии, где число погибших по официальным данным превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения и травмы."Погибли 42 310 граждан, 448 018 граждан были эвакуированы из региона (землетрясений)", - сообщило управление.

https://ria.ru/20230221/antalya-1853321218.html

турция

кахраманмараш

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии, кахраманмараш