https://ria.ru/20230221/zemletryasenie-1853332115.html
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,3
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,3 - РИА Новости, 21.02.2023
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на юге Ирана, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T10:00
2023-02-21T10:00
2023-02-21T11:05
в мире
иран
сильное землетрясение в турции и сирии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на юге Ирана, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземные толчки зарегистрировали в 06:05 по времени UTC (09:05 мск). Их эпицентр располагался в 113 километрах к северо-западу от города Бендер-Аббас с населением 352 тысячи человек. Очаг залегал на глубине десять километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230221/antalya-1853321218.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Иран, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
10:00 21.02.2023 (обновлено: 11:05 21.02.2023)
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,3
На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,3