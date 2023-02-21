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В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,3 - РИА Новости, 21.02.2023
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В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,3
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,3 - РИА Новости, 21.02.2023
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на юге Ирана, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T10:00
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в мире
иран
сильное землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на юге Ирана, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземные толчки зарегистрировали в 06:05 по времени UTC (09:05 мск). Их эпицентр располагался в 113 километрах к северо-западу от города Бендер-Аббас с населением 352 тысячи человек. Очаг залегал на глубине десять километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
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в мире, иран, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Иран, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
10:00 21.02.2023 (обновлено: 11:05 21.02.2023)
 
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,3

На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,3

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на юге Ирана, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки зарегистрировали в 06:05 по времени UTC (09:05 мск). Их эпицентр располагался в 113 километрах к северо-западу от города Бендер-Аббас с населением 352 тысячи человек. Очаг залегал на глубине десять километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
Анталья - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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