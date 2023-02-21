https://ria.ru/20230221/zemletryasenie-1853332115.html

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,3

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,3 - РИА Новости, 21.02.2023

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на юге Ирана, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T10:00

2023-02-21T10:00

2023-02-21T11:05

в мире

иран

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на юге Ирана, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземные толчки зарегистрировали в 06:05 по времени UTC (09:05 мск). Их эпицентр располагался в 113 километрах к северо-западу от города Бендер-Аббас с населением 352 тысячи человек. Очаг залегал на глубине десять километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230221/antalya-1853321218.html

иран

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, сильное землетрясение в турции и сирии