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Зеленский заявил о работе над поставками новых вооружений - РИА Новости, 21.02.2023
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Зеленский заявил о работе над поставками новых вооружений
Зеленский заявил о работе над поставками новых вооружений - РИА Новости, 21.02.2023
Зеленский заявил о работе над поставками новых вооружений
Владимир Зеленский после встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что ведется совместная работа над поставками дальнобойного оружия и иных вооружений,... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T00:26
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киев
джо байден
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский после встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что ведется совместная работа над поставками дальнобойного оружия и иных вооружений, которых раньше не было в пакетах военной помощи. Он добавил, что обсудил с Байденом вопросы завершения конфликта в этом году. В понедельник США объявили о новом пакете помощи Киеву на 460 миллионов долларов. Объявление о выделении помощи совпало по времени с не анонсированным заранее визитом Байдена в Киев. Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Белый дом информировало, что США незадолго до визита Байдена на Украину связывались с Россией для исключения просчетов, которые могли бы привести к прямой конфронтации двух ядерных держав. Источник сообщал РИА Новости, что американское посольство уведомило российскую сторону о визите президента Байдена в Киев, прежде всего, в целях безопасности.
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киев, джо байден, владимир зеленский, в мире
Киев, Джо Байден, Владимир Зеленский, В мире
00:26 21.02.2023 (обновлено: 00:36 21.02.2023)
 
Зеленский заявил о работе над поставками новых вооружений

Зеленский заявил о работе над поставками оружия, которое ранее Киеву не передавалось

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский после встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что ведется совместная работа над поставками дальнобойного оружия и иных вооружений, которых раньше не было в пакетах военной помощи.
"Наши оборонные потребности известны, нужна лишь решительность, сегодня я ее увидел у президента Байдена. Работаем над поставками дальнобойного оружия и другого вида вооружений, которых ранее не было в пакетах поддержки. Я благодарю за очередной пакет, который точно усилит наших ребят на передовой", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
Он добавил, что обсудил с Байденом вопросы завершения конфликта в этом году.
В понедельник США объявили о новом пакете помощи Киеву на 460 миллионов долларов. Объявление о выделении помощи совпало по времени с не анонсированным заранее визитом Байдена в Киев.
Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Белый дом информировало, что США незадолго до визита Байдена на Украину связывались с Россией для исключения просчетов, которые могли бы привести к прямой конфронтации двух ядерных держав. Источник сообщал РИА Новости, что американское посольство уведомило российскую сторону о визите президента Байдена в Киев, прежде всего, в целях безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
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