https://ria.ru/20230221/zelenskiy-1853304578.html

Зеленский заявил о работе над поставками новых вооружений

Зеленский заявил о работе над поставками новых вооружений - РИА Новости, 21.02.2023

Зеленский заявил о работе над поставками новых вооружений

Владимир Зеленский после встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что ведется совместная работа над поставками дальнобойного оружия и иных вооружений,... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T00:26

2023-02-21T00:26

2023-02-21T00:36

киев

джо байден

владимир зеленский

в мире

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский после встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что ведется совместная работа над поставками дальнобойного оружия и иных вооружений, которых раньше не было в пакетах военной помощи. Он добавил, что обсудил с Байденом вопросы завершения конфликта в этом году. В понедельник США объявили о новом пакете помощи Киеву на 460 миллионов долларов. Объявление о выделении помощи совпало по времени с не анонсированным заранее визитом Байдена в Киев. Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Белый дом информировало, что США незадолго до визита Байдена на Украину связывались с Россией для исключения просчетов, которые могли бы привести к прямой конфронтации двух ядерных держав. Источник сообщал РИА Новости, что американское посольство уведомило российскую сторону о визите президента Байдена в Киев, прежде всего, в целях безопасности.

https://ria.ru/20230217/ukraina-1852738988.html

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киев, джо байден, владимир зеленский, в мире