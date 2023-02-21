https://ria.ru/20230221/zasedanie-1853557223.html

Полянский заявил о помехах для заседания Совбеза ООН по "Северным потокам"

Полянский заявил о помехах для заседания Совбеза ООН по "Северным потокам" - РИА Новости, 21.02.2023

Полянский заявил о помехах для заседания Совбеза ООН по "Северным потокам"

Запад помешал провести запрошенное Москвой заседание СБ ООН по теме диверсии на "Северных потоках" в "удобное время", написал в своем телеграм-канале первый... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T21:10

2023-02-21T21:10

2023-02-21T22:30

россия

совет безопасности оон

оон

северный поток

северный поток — 2

дмитрий полянский

в мире

авария на "северных потоках"

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ООН, 21 фев – РИА Новости. Запад помешал провести запрошенное Москвой заседание СБ ООН по теме диверсии на "Северных потоках" в "удобное время", написал в своем телеграм-канале первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.Он уточнил, что мероприятие хотели назначить на среду. Тем не менее, заседание начнется сегодня в 23:00 мск.Он добавил, что представители России пригласили выступить с докладами американского экономиста Джеффри Сакса и экс-аналитика ЦРУ Реймонда Макговерна. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20230221/rassledovanie-1853547222.html

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россия, совет безопасности оон, оон, северный поток, северный поток — 2, дмитрий полянский, в мире, авария на "северных потоках"