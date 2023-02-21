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Полянский заявил о помехах для заседания Совбеза ООН по "Северным потокам" - РИА Новости, 21.02.2023
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Полянский заявил о помехах для заседания Совбеза ООН по "Северным потокам"
Полянский заявил о помехах для заседания Совбеза ООН по "Северным потокам" - РИА Новости, 21.02.2023
Полянский заявил о помехах для заседания Совбеза ООН по "Северным потокам"
Запад помешал провести запрошенное Москвой заседание СБ ООН по теме диверсии на "Северных потоках" в "удобное время", написал в своем телеграм-канале первый... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T21:10
2023-02-21T22:30
россия
совет безопасности оон
оон
северный поток
северный поток — 2
дмитрий полянский
в мире
авария на "северных потоках"
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ООН, 21 фев – РИА Новости. Запад помешал провести запрошенное Москвой заседание СБ ООН по теме диверсии на "Северных потоках" в "удобное время", написал в своем телеграм-канале первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.Он уточнил, что мероприятие хотели назначить на среду. Тем не менее, заседание начнется сегодня в 23:00 мск.Он добавил, что представители России пригласили выступить с докладами американского экономиста Джеффри Сакса и экс-аналитика ЦРУ Реймонда Макговерна. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.
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россия, совет безопасности оон, оон, северный поток, северный поток — 2, дмитрий полянский, в мире, авария на "северных потоках"
Россия, Совет Безопасности ООН, ООН, Северный поток, Северный поток — 2, Дмитрий Полянский, В мире, Авария на "Северных потоках"
21:10 21.02.2023 (обновлено: 22:30 21.02.2023)
 
Полянский заявил о помехах для заседания Совбеза ООН по "Северным потокам"

Полянский: Запад не дал провести заседание СБ ООН по "Северным потокам" в удобное время

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 21 фев – РИА Новости. Запад помешал провести запрошенное Москвой заседание СБ ООН по теме диверсии на "Северных потоках" в "удобное время", написал в своем телеграм-канале первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
Он уточнил, что мероприятие хотели назначить на среду. Тем не менее, заседание начнется сегодня в 23:00 мск.

"Не дали-таки старшие западники мальтийцам назначить заседание в удобное для нас время, чтобы не "смазать" эффект от возобновляющейся в то же время Чрезвычайной Спецсессии ГА ООН по Украине", — указал Полянский.

Он добавил, что представители России пригласили выступить с докладами американского экономиста Джеффри Сакса и экс-аналитика ЦРУ Реймонда Макговерна.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.
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