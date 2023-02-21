https://ria.ru/20230221/zapad-1853380229.html

На Западе не скрывают, что хотят покончить с Россией навсегда, заявил Путин

На Западе не скрывают, что хотят покончить с Россией навсегда, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

На Западе не скрывают, что хотят покончить с Россией навсегда, заявил Путин

Элиты Запада не скрывают цели нанести стратегическое поражение России, покончить со страной навсегда, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:24

2023-02-21T12:24

2023-02-21T12:59

в мире

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Элиты Запада не скрывают цели нанести стратегическое поражение России, покончить со страной навсегда, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин."Элиты Запада не скрывают своей цели нанести России - как они говорят, это прямая речь - стратегическое поражение. Это значит покончить с нами раз и навсегда. То есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния", - сказал Путин в ходе Послания Федеральному собранию РФ.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/ekonomika-1853390433.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о стремлении Запада нанести стратегическое поражение России Запад хочет перевести локальный конфликт на Украине в фазу глобального противостояния, заявил президент России Владимир Путин. "Элиты Запада не скрывают свои цели – нанести России, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение России. Что это значит? Для нас что это такое? Это значит покончить с нами раз и навсегда, то есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния", - сказал Путин в ходе послания Федеральному Собранию. Он отметил, что именно так это понимает Россия и соответствующим образом будет на это реагировать. 2023-02-21T12:24 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, владимир путин