https://ria.ru/20230221/zapad-1853380229.html
На Западе не скрывают, что хотят покончить с Россией навсегда, заявил Путин
На Западе не скрывают, что хотят покончить с Россией навсегда, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
На Западе не скрывают, что хотят покончить с Россией навсегда, заявил Путин
Элиты Запада не скрывают цели нанести стратегическое поражение России, покончить со страной навсегда, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:24
2023-02-21T12:24
2023-02-21T12:59
в мире
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Элиты Запада не скрывают цели нанести стратегическое поражение России, покончить со страной навсегда, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин."Элиты Запада не скрывают своей цели нанести России - как они говорят, это прямая речь - стратегическое поражение. Это значит покончить с нами раз и навсегда. То есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния", - сказал Путин в ходе Послания Федеральному собранию РФ.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20230221/ekonomika-1853390433.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин о стремлении Запада нанести стратегическое поражение России
Запад хочет перевести локальный конфликт на Украине в фазу глобального противостояния, заявил президент России Владимир Путин. "Элиты Запада не скрывают свои цели – нанести России, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение России. Что это значит? Для нас что это такое? Это значит покончить с нами раз и навсегда, то есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния", - сказал Путин в ходе послания Федеральному Собранию. Он отметил, что именно так это понимает Россия и соответствующим образом будет на это реагировать.
2023-02-21T12:24
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PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, россия, владимир путин
В мире, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Россия, Владимир Путин
12:24 21.02.2023 (обновлено: 12:59 21.02.2023)
На Западе не скрывают, что хотят покончить с Россией навсегда, заявил Путин
Путин: западные элиты не скрывают цели нанести стратегическое поражение России