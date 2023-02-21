https://ria.ru/20230221/zapad-1853373307.html
Путин заявил, что странам Запада не отмыться от позора
Путин заявил, что странам Запада не отмыться от позора - РИА Новости, 21.02.2023
Путин заявил, что странам Запада не отмыться от позора
Запад играл на жизни людей краплеными картами вместо того, чтобы решать проблемы Донбасса, метод обмана был опробован Западом ранее, ему не отмыться от позора,... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T12:12
2023-02-21T12:12
2023-02-21T14:26
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Запад играл на жизни людей краплеными картами вместо того, чтобы решать проблемы Донбасса, метод обмана был опробован Западом ранее, ему не отмыться от позора, заявил президент России Владимир Путин."Получается, что все то время, когда пылал Донбасс, когда лилась кровь, когда Россия искренне, хочу это подчеркнуть, искренне стремилась к мирному решению, они играли на жизни людей, играли, по сути, как говорят в известных кругах, краплеными картами", — сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию."Этот отвратительный метод обмана уже не раз был опробован и раньше. Так же двулично они вели себя, разрушая Югославию, Ирак, Ливию, Сирию. От этого позора никогда им не отмыться. Понятие чести, доверия, порядочности не для них", — добавил президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, политика, россия, владимир путин
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, Политика, Россия, Владимир Путин
12:12 21.02.2023 (обновлено: 14:26 21.02.2023)
Путин заявил, что странам Запада не отмыться от позора
Президент России Путин заявил, что понятия чести не для стран Запада