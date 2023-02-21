https://ria.ru/20230221/zapad-1853373307.html

Путин заявил, что странам Запада не отмыться от позора

Путин заявил, что странам Запада не отмыться от позора - РИА Новости, 21.02.2023

Путин заявил, что странам Запада не отмыться от позора

Запад играл на жизни людей краплеными картами вместо того, чтобы решать проблемы Донбасса, метод обмана был опробован Западом ранее, ему не отмыться от позора,... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T12:12

2023-02-21T12:12

2023-02-21T14:26

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Запад играл на жизни людей краплеными картами вместо того, чтобы решать проблемы Донбасса, метод обмана был опробован Западом ранее, ему не отмыться от позора, заявил президент России Владимир Путин."Получается, что все то время, когда пылал Донбасс, когда лилась кровь, когда Россия искренне, хочу это подчеркнуть, искренне стремилась к мирному решению, они играли на жизни людей, играли, по сути, как говорят в известных кругах, краплеными картами", — сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию."Этот отвратительный метод обмана уже не раз был опробован и раньше. Так же двулично они вели себя, разрушая Югославию, Ирак, Ливию, Сирию. От этого позора никогда им не отмыться. Понятие чести, доверия, порядочности не для них", — добавил президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230216/zapad-1852422390.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, политика, россия, владимир путин