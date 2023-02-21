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Матушкин: законодатели подготовят базу для реализации инициатив президента - РИА Новости, 21.02.2023
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Тамбовская область
https://ria.ru/20230221/zakonodatelstvo-1853526294.html
Матушкин: законодатели подготовят базу для реализации инициатив президента
Матушкин: законодатели подготовят базу для реализации инициатив президента - РИА Новости, 21.02.2023
Матушкин: законодатели подготовят базу для реализации инициатив президента
Законодательные органы будут готовить всю необходимую базу для того, чтобы все инициативы президента РФ как можно скорее были реализованы, заявил в своем... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T18:27
2023-02-21T18:27
тамбовская область
тамбовская областная дума
владимир путин
россия
тамбовская область
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Законодательные органы будут готовить всю необходимую базу для того, чтобы все инициативы президента РФ как можно скорее были реализованы, заявил в своем Telegram-канале председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.Президент во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию. Путин заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине. Президент также обозначил вектор развития России на ближайшее время."Сейчас органам власти предстоит большая работа. Законодательные органы будут готовить всю необходимую базу для того, чтобы все инициативы лидера нашей страны как можно скорее были реализованы. На мой взгляд, выступление президента было пронизано любовью к нашей стране и уверенностью в ее силе и Победе", - сказал Матушкин, слова которого приводит пресс-служба облдумы.По его мнению, сегодня необходимо сконцентрироваться на экономике, выводе ее на новые рубежи, внедрении передовых разработок, обеспечении безопасности государства."И на достижение этой цели будут работать обозначенные президентом задачи. Это и увеличение минимального размера оплаты труда, и открытие новых школ, и возврат к традиционной системе высшего образования, и подготовка кадров рабочих специальностей, и поддержка предпринимательства, и предоставление налоговых льгот на покупку компаниями российского высокотехнологичного оборудования. А также - продолжение программы бесплатной газификации для социальных объектов и отдельных категорий граждан, модернизация объектов ЖКХ, развитие инфраструктуры регионов. И здесь невозможно не быть солидарным с президентом!", - отметил Матушкин.Глава Тамбовской облдумы подчеркнул, что сейчас важно понимание каждым его сопричастности к настоящему и будущему родной страны. "Быть с Россией, быть со своей Родиной, когда ей нужна наша помощь, наше участие, наша защита и забота – нет ничего важнее этого. Каждый из нас на своем месте, своим трудом должен помогать Родине, вносить свой вклад в ее развитие. Потому что сейчас как никогда наша страна нуждается в поддержке своих граждан. А если кто-то решил жить по-другому, то пусть это будет, как сказал президент, на его совести", - резюмировал он.
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тамбовская областная дума, владимир путин, россия, тамбовская область, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Тамбовская область, Тамбовская областная Дума, Владимир Путин, Россия, Тамбовская область, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
18:27 21.02.2023
 

Матушкин: законодатели подготовят базу для реализации инициатив президента

© Фото : Пресс-служба Тамбовской областной ДумыПредседатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© Фото : Пресс-служба Тамбовской областной Думы
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Законодательные органы будут готовить всю необходимую базу для того, чтобы все инициативы президента РФ как можно скорее были реализованы, заявил в своем Telegram-канале председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Президент во вторник в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию. Путин заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине. Президент также обозначил вектор развития России на ближайшее время.
"Сейчас органам власти предстоит большая работа. Законодательные органы будут готовить всю необходимую базу для того, чтобы все инициативы лидера нашей страны как можно скорее были реализованы. На мой взгляд, выступление президента было пронизано любовью к нашей стране и уверенностью в ее силе и Победе", - сказал Матушкин, слова которого приводит пресс-служба облдумы.
По его мнению, сегодня необходимо сконцентрироваться на экономике, выводе ее на новые рубежи, внедрении передовых разработок, обеспечении безопасности государства.
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"И на достижение этой цели будут работать обозначенные президентом задачи. Это и увеличение минимального размера оплаты труда, и открытие новых школ, и возврат к традиционной системе высшего образования, и подготовка кадров рабочих специальностей, и поддержка предпринимательства, и предоставление налоговых льгот на покупку компаниями российского высокотехнологичного оборудования. А также - продолжение программы бесплатной газификации для социальных объектов и отдельных категорий граждан, модернизация объектов ЖКХ, развитие инфраструктуры регионов. И здесь невозможно не быть солидарным с президентом!", - отметил Матушкин.
Глава Тамбовской облдумы подчеркнул, что сейчас важно понимание каждым его сопричастности к настоящему и будущему родной страны. "Быть с Россией, быть со своей Родиной, когда ей нужна наша помощь, наше участие, наша защита и забота – нет ничего важнее этого. Каждый из нас на своем месте, своим трудом должен помогать Родине, вносить свой вклад в ее развитие. Потому что сейчас как никогда наша страна нуждается в поддержке своих граждан. А если кто-то решил жить по-другому, то пусть это будет, как сказал президент, на его совести", - резюмировал он.
 
Тамбовская областьТамбовская областная ДумаВладимир ПутинРоссияТамбовская областьПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
 
 
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