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Руденя: задачи послания президента важны для развития Верхневолжья и страны

Руденя: задачи послания президента важны для развития Верхневолжья и страны - РИА Новости, 21.02.2023

Руденя: задачи послания президента важны для развития Верхневолжья и страны

Тверская область ведет работу по выполнению задач, поставленных президентом России в послании Федеральному собранию, они важны для развития потенциала тверского РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T18:03

2023-02-21T18:03

2023-02-21T18:03

тверская область

тверская область

игорь руденя

россия

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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ТВЕРЬ, 21 фев – РИА Новости. Тверская область ведет работу по выполнению задач, поставленных президентом России в послании Федеральному собранию, они важны для развития потенциала тверского региона и всей страны, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.Как сообщает пресс-служба регионального правительства, глава Тверской области во вторник принял участие в церемонии оглашения послания."Сегодня поступила важная задача от президента – о создании в регионах фонда для поддержки участников СВО и их семей. Такая работа уже ведется в Тверской области", – отметил Руденя.В Верхневолжье жители, призванные в Вооруженные Силы РФ в рамках частичной мобилизации, получили единовременную выплату. Реализуется комплекс мер поддержки семей мобилизованных.Губернатор Тверской области также подчеркнул значимость решений, направленных на развитие сферы образования, поддержку регионов в реализации социально значимых проектов."Это важно для развития потенциала региона и страны. Потому что научные кадры, инженеры сегодня обеспечивают достижения в промышленности и экономике. Кроме того, объявлено решение об ускоренном предоставлении регионам средств на реализацию нацпроектов. Таким образом, мы сможем существенно увеличить число новых социальных объектов", – сказал Руденя.

https://ria.ru/20230213/investprogramma-1851769426.html

тверская область

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Алёна Пава

тверская область, игорь руденя, россия, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года