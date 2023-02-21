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Руденя: задачи послания президента важны для развития Верхневолжья и страны - РИА Новости, 21.02.2023
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Тверская область
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Руденя: задачи послания президента важны для развития Верхневолжья и страны
Руденя: задачи послания президента важны для развития Верхневолжья и страны - РИА Новости, 21.02.2023
Руденя: задачи послания президента важны для развития Верхневолжья и страны
Тверская область ведет работу по выполнению задач, поставленных президентом России в послании Федеральному собранию, они важны для развития потенциала тверского РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T18:03
2023-02-21T18:03
тверская область
тверская область
игорь руденя
россия
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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ТВЕРЬ, 21 фев – РИА Новости. Тверская область ведет работу по выполнению задач, поставленных президентом России в послании Федеральному собранию, они важны для развития потенциала тверского региона и всей страны, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.Как сообщает пресс-служба регионального правительства, глава Тверской области во вторник принял участие в церемонии оглашения послания."Сегодня поступила важная задача от президента – о создании в регионах фонда для поддержки участников СВО и их семей. Такая работа уже ведется в Тверской области", – отметил Руденя.В Верхневолжье жители, призванные в Вооруженные Силы РФ в рамках частичной мобилизации, получили единовременную выплату. Реализуется комплекс мер поддержки семей мобилизованных.Губернатор Тверской области также подчеркнул значимость решений, направленных на развитие сферы образования, поддержку регионов в реализации социально значимых проектов."Это важно для развития потенциала региона и страны. Потому что научные кадры, инженеры сегодня обеспечивают достижения в промышленности и экономике. Кроме того, объявлено решение об ускоренном предоставлении регионам средств на реализацию нацпроектов. Таким образом, мы сможем существенно увеличить число новых социальных объектов", – сказал Руденя.
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60
тверская область, игорь руденя, россия, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Тверская область, Тверская область, Игорь Руденя, Россия, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
18:03 21.02.2023
 

Руденя: задачи послания президента важны для развития Верхневолжья и страны

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя после церемонии оглашения послания
Губернатор Тверской области Игорь Руденя после церемонии оглашения послания
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя после церемонии оглашения послания
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ТВЕРЬ, 21 фев – РИА Новости. Тверская область ведет работу по выполнению задач, поставленных президентом России в послании Федеральному собранию, они важны для развития потенциала тверского региона и всей страны, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, глава Тверской области во вторник принял участие в церемонии оглашения послания.
"Сегодня поступила важная задача от президента – о создании в регионах фонда для поддержки участников СВО и их семей. Такая работа уже ведется в Тверской области", – отметил Руденя.
В Верхневолжье жители, призванные в Вооруженные Силы РФ в рамках частичной мобилизации, получили единовременную выплату. Реализуется комплекс мер поддержки семей мобилизованных.
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Губернатор Тверской области также подчеркнул значимость решений, направленных на развитие сферы образования, поддержку регионов в реализации социально значимых проектов.
"Это важно для развития потенциала региона и страны. Потому что научные кадры, инженеры сегодня обеспечивают достижения в промышленности и экономике. Кроме того, объявлено решение об ускоренном предоставлении регионам средств на реализацию нацпроектов. Таким образом, мы сможем существенно увеличить число новых социальных объектов", – сказал Руденя.
 
Тверская областьТверская областьИгорь РуденяРоссияПослание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
 
 
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