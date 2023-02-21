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Руденя: задачи послания президента важны для развития Верхневолжья и страны
Руденя: задачи послания президента важны для развития Верхневолжья и страны - РИА Новости, 21.02.2023
Руденя: задачи послания президента важны для развития Верхневолжья и страны
Тверская область ведет работу по выполнению задач, поставленных президентом России в послании Федеральному собранию, они важны для развития потенциала тверского РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T18:03
2023-02-21T18:03
2023-02-21T18:03
тверская область
тверская область
игорь руденя
россия
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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ТВЕРЬ, 21 фев – РИА Новости. Тверская область ведет работу по выполнению задач, поставленных президентом России в послании Федеральному собранию, они важны для развития потенциала тверского региона и всей страны, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.Как сообщает пресс-служба регионального правительства, глава Тверской области во вторник принял участие в церемонии оглашения послания."Сегодня поступила важная задача от президента – о создании в регионах фонда для поддержки участников СВО и их семей. Такая работа уже ведется в Тверской области", – отметил Руденя.В Верхневолжье жители, призванные в Вооруженные Силы РФ в рамках частичной мобилизации, получили единовременную выплату. Реализуется комплекс мер поддержки семей мобилизованных.Губернатор Тверской области также подчеркнул значимость решений, направленных на развитие сферы образования, поддержку регионов в реализации социально значимых проектов."Это важно для развития потенциала региона и страны. Потому что научные кадры, инженеры сегодня обеспечивают достижения в промышленности и экономике. Кроме того, объявлено решение об ускоренном предоставлении регионам средств на реализацию нацпроектов. Таким образом, мы сможем существенно увеличить число новых социальных объектов", – сказал Руденя.
https://ria.ru/20230213/investprogramma-1851769426.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверская область, игорь руденя, россия, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Тверская область, Тверская область, Игорь Руденя, Россия, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
ТВЕРЬ, 21 фев – РИА Новости. Тверская область ведет работу по выполнению задач, поставленных президентом России в послании Федеральному собранию, они важны для развития потенциала тверского региона и всей страны, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, глава Тверской области во вторник принял участие в церемонии оглашения послания.
"Сегодня поступила важная задача от президента – о создании в регионах фонда для поддержки участников СВО и их семей. Такая работа уже ведется в Тверской области", – отметил Руденя.
В Верхневолжье жители, призванные в Вооруженные Силы РФ в рамках частичной мобилизации, получили единовременную выплату. Реализуется комплекс мер поддержки семей мобилизованных.
Губернатор Тверской области также подчеркнул значимость решений, направленных на развитие сферы образования, поддержку регионов в реализации социально значимых проектов.
"Это важно для развития потенциала региона и страны. Потому что научные кадры, инженеры сегодня обеспечивают достижения в промышленности и экономике. Кроме того, объявлено решение об ускоренном предоставлении регионам средств на реализацию нацпроектов. Таким образом, мы сможем существенно увеличить число новых социальных объектов", – сказал Руденя
.