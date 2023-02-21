https://ria.ru/20230221/yaponiya-1853319576.html

На берегу в японской Сидзуоке обнаружили неизвестный шар

На берегу в японской Сидзуоке обнаружили неизвестный шар - РИА Новости, 21.02.2023

На берегу в японской Сидзуоке обнаружили неизвестный шар

В Японии на пляже нашли подозрительный шар диаметром около полутора метров, предположительно, из металла, сообщил телеканал Daiichi TV. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T08:06

2023-02-21T08:06

2023-02-21T10:59

в мире

сидзуока (префектура)

хамамацу

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853324628_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_84a50d0424c69121c329577b494e47eb.jpg

ТОКИО, 21 фев — РИА Новости. В Японии на пляже нашли подозрительный шар диаметром около полутора метров, предположительно, из металла, сообщил телеканал Daiichi TV.Выброшенный на берег предмет обнаружила жительница города Хамамацу префектуры Сидзуока на пляже Энсюхама. Женщина позвонила в полицию около 8:45 по местному времени (2:45 мск).Доступ на место происшествия закрыли, движение в районе строго регулируется.Сейчас неизвестный объект проверяют специалисты. Его фотографии направили экспертам из сил самообороны Японии и береговой охраны.Представители отделения Омаэдзаки японской береговой охраны заявили РИА Новости, что пока не знают, что это за шар.

https://ria.ru/20230217/shar-1852600220.html

сидзуока (префектура)

хамамацу

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сидзуока (префектура), хамамацу, япония