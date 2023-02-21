Рейтинг@Mail.ru
На берегу в японской Сидзуоке обнаружили неизвестный шар - РИА Новости, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230221/yaponiya-1853319576.html
На берегу в японской Сидзуоке обнаружили неизвестный шар
На берегу в японской Сидзуоке обнаружили неизвестный шар - РИА Новости, 21.02.2023
На берегу в японской Сидзуоке обнаружили неизвестный шар
В Японии на пляже нашли подозрительный шар диаметром около полутора метров, предположительно, из металла, сообщил телеканал Daiichi TV. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T08:06
2023-02-21T10:59
в мире
сидзуока (префектура)
хамамацу
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853324628_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_84a50d0424c69121c329577b494e47eb.jpg
ТОКИО, 21 фев — РИА Новости. В Японии на пляже нашли подозрительный шар диаметром около полутора метров, предположительно, из металла, сообщил телеканал Daiichi TV.Выброшенный на берег предмет обнаружила жительница города Хамамацу префектуры Сидзуока на пляже Энсюхама. Женщина позвонила в полицию около 8:45 по местному времени (2:45 мск).Доступ на место происшествия закрыли, движение в районе строго регулируется.Сейчас неизвестный объект проверяют специалисты. Его фотографии направили экспертам из сил самообороны Японии и береговой охраны.Представители отделения Омаэдзаки японской береговой охраны заявили РИА Новости, что пока не знают, что это за шар.
https://ria.ru/20230217/shar-1852600220.html
сидзуока (префектура)
хамамацу
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853324628_188:0:939:563_1920x0_80_0_0_57397122a5f2361155934120401412ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сидзуока (префектура), хамамацу, япония
В мире, Сидзуока (префектура), Хамамацу, Япония
08:06 21.02.2023 (обновлено: 10:59 21.02.2023)
 
На берегу в японской Сидзуоке обнаружили неизвестный шар

Daiichi TV: на берегу в японской Сидзуоке обнаружили неизвестный шар диаметром 1,5 метра

© Shizuoka Daiichi Television CorporationЯпонская полиция на пляже Энсюхама в городе Хамамацу, Япония. Кадр из видео
Японская полиция на пляже Энсюхама в городе Хамамацу, Япония. Кадр из видео
© Shizuoka Daiichi Television Corporation
Японская полиция на пляже Энсюхама в городе Хамамацу, Япония. Кадр из видео
Читать ria.ru в
ТОКИО, 21 фев — РИА Новости. В Японии на пляже нашли подозрительный шар диаметром около полутора метров, предположительно, из металла, сообщил телеканал Daiichi TV.
Выброшенный на берег предмет обнаружила жительница города Хамамацу префектуры Сидзуока на пляже Энсюхама. Женщина позвонила в полицию около 8:45 по местному времени (2:45 мск).
Доступ на место происшествия закрыли, движение в районе строго регулируется.
Сейчас неизвестный объект проверяют специалисты. Его фотографии направили экспертам из сил самообороны Японии и береговой охраны.
Представители отделения Омаэдзаки японской береговой охраны заявили РИА Новости, что пока не знают, что это за шар.
Ученики средней школы Forestview, расположенной в Бакстере, штат Миннесота, во время занятия по полетам на высотных воздушных шарах - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 10:45
Сбитый в США объект мог быть шаром любительского кружка, сообщили СМИ
 
В миреСидзуока (префектура)ХамамацуЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала