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На берегу в японской Сидзуоке обнаружили неизвестный шар
На берегу в японской Сидзуоке обнаружили неизвестный шар - РИА Новости, 21.02.2023
На берегу в японской Сидзуоке обнаружили неизвестный шар
В Японии на пляже нашли подозрительный шар диаметром около полутора метров, предположительно, из металла, сообщил телеканал Daiichi TV. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T08:06
2023-02-21T08:06
2023-02-21T10:59
в мире
сидзуока (префектура)
хамамацу
япония
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ТОКИО, 21 фев — РИА Новости. В Японии на пляже нашли подозрительный шар диаметром около полутора метров, предположительно, из металла, сообщил телеканал Daiichi TV.Выброшенный на берег предмет обнаружила жительница города Хамамацу префектуры Сидзуока на пляже Энсюхама. Женщина позвонила в полицию около 8:45 по местному времени (2:45 мск).Доступ на место происшествия закрыли, движение в районе строго регулируется.Сейчас неизвестный объект проверяют специалисты. Его фотографии направили экспертам из сил самообороны Японии и береговой охраны.Представители отделения Омаэдзаки японской береговой охраны заявили РИА Новости, что пока не знают, что это за шар.
https://ria.ru/20230217/shar-1852600220.html
сидзуока (префектура)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сидзуока (префектура), хамамацу, япония
В мире, Сидзуока (префектура), Хамамацу, Япония
08:06 21.02.2023 (обновлено: 10:59 21.02.2023)
На берегу в японской Сидзуоке обнаружили неизвестный шар
Daiichi TV: на берегу в японской Сидзуоке обнаружили неизвестный шар диаметром 1,5 метра