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Николаев: Якутия продолжит играть роль крепкого экономического тыла страны
Николаев: Якутия продолжит играть роль крепкого экономического тыла страны - РИА Новости, 21.02.2023
Николаев: Якутия продолжит играть роль крепкого экономического тыла страны
Якутия, как и другие российские регионы будет играть важную роль по всем направлениям социально-экономического развития страны, заявил глава Якутии Айсен... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T16:00
2023-02-21T16:00
2023-02-21T16:00
республика саха (якутия)
россия
айсен николаев
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Якутия, как и другие российские регионы будет играть важную роль по всем направлениям социально-экономического развития страны, заявил глава Якутии Айсен Николаев, комментируя послание президента страны Федеральному собранию."Во всех направлениях важна роль регионов. Якутия как один из динамично развивающихся регионов России с промышленным ростом в 10%, несмотря на санкции и открытую войну Запада против нашей страны, продолжит миссию крепкого экономического тыла для государства. В числе приоритетных задач: и повышение производительности труда, и создание новых производств", - приводит слова Николаева пресс-служба главы и правительства республики.Он также отметил необходимость более активной работы со странами АТР, Ближнего Востока, Средней Азии."Разворот на Восток - уже факт, мы должны более активно работать со странами АТР, Ближнего Востока, Средней Азии, продолжать развивать наши связи. Развитие Восточного полигона и Северного морского пути сегодня не являются вопросами перспективы, их нужно решать уже сейчас для проектов развития России. Их поддержка даст импульс развитию Дальнего Востока и нашей Якутии", - заключил Николаев.
https://ria.ru/20221031/nikolaev-1828139082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, айсен николаев, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Россия, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)