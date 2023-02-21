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Николаев: Якутия продолжит играть роль крепкого экономического тыла страны - РИА Новости, 21.02.2023
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Николаев: Якутия продолжит играть роль крепкого экономического тыла страны
Николаев: Якутия продолжит играть роль крепкого экономического тыла страны - РИА Новости, 21.02.2023
Николаев: Якутия продолжит играть роль крепкого экономического тыла страны
Якутия, как и другие российские регионы будет играть важную роль по всем направлениям социально-экономического развития страны, заявил глава Якутии Айсен... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T16:00
2023-02-21T16:00
республика саха (якутия)
россия
айсен николаев
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Якутия, как и другие российские регионы будет играть важную роль по всем направлениям социально-экономического развития страны, заявил глава Якутии Айсен Николаев, комментируя послание президента страны Федеральному собранию."Во всех направлениях важна роль регионов. Якутия как один из динамично развивающихся регионов России с промышленным ростом в 10%, несмотря на санкции и открытую войну Запада против нашей страны, продолжит миссию крепкого экономического тыла для государства. В числе приоритетных задач: и повышение производительности труда, и создание новых производств", - приводит слова Николаева пресс-служба главы и правительства республики.Он также отметил необходимость более активной работы со странами АТР, Ближнего Востока, Средней Азии."Разворот на Восток - уже факт, мы должны более активно работать со странами АТР, Ближнего Востока, Средней Азии, продолжать развивать наши связи. Развитие Восточного полигона и Северного морского пути сегодня не являются вопросами перспективы, их нужно решать уже сейчас для проектов развития России. Их поддержка даст импульс развитию Дальнего Востока и нашей Якутии", - заключил Николаев.
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россия, айсен николаев, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Россия, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)
16:00 21.02.2023
 

Николаев: Якутия продолжит играть роль крепкого экономического тыла страны

© POOL / Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© POOL
Перейти в медиабанк
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Якутия, как и другие российские регионы будет играть важную роль по всем направлениям социально-экономического развития страны, заявил глава Якутии Айсен Николаев, комментируя послание президента страны Федеральному собранию.
"Во всех направлениях важна роль регионов. Якутия как один из динамично развивающихся регионов России с промышленным ростом в 10%, несмотря на санкции и открытую войну Запада против нашей страны, продолжит миссию крепкого экономического тыла для государства. В числе приоритетных задач: и повышение производительности труда, и создание новых производств", - приводит слова Николаева пресс-служба главы и правительства республики.
Он также отметил необходимость более активной работы со странами АТР, Ближнего Востока, Средней Азии.
"Разворот на Восток - уже факт, мы должны более активно работать со странами АТР, Ближнего Востока, Средней Азии, продолжать развивать наши связи. Развитие Восточного полигона и Северного морского пути сегодня не являются вопросами перспективы, их нужно решать уже сейчас для проектов развития России. Их поддержка даст импульс развитию Дальнего Востока и нашей Якутии", - заключил Николаев.
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