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СМИ: во Флориде произошел взрыв на территории сварочной мастерской - РИА Новости, 21.02.2023
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СМИ: во Флориде произошел взрыв на территории сварочной мастерской
СМИ: во Флориде произошел взрыв на территории сварочной мастерской - РИА Новости, 21.02.2023
СМИ: во Флориде произошел взрыв на территории сварочной мастерской
На территории сварочной мастерской в американском штате Флорида произошел взрыв с последующим возгоранием, передает телеканал NBC Miami. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T20:59
2023-02-21T22:04
огайо
сша
в мире
происшествия
флорида
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. На территории сварочной мастерской в американском штате Флорида произошел взрыв с последующим возгоранием, передает телеканал NBC Miami.Звонок в службу пожарной охраны поступил около 8:30 утра (16:30 мск). Судя по всему, огонь на тот момент охватил только мастерскую. Однако пока бригады боролись с пожаром, сгорели несколько машин. Около 10:00 (18:00 мск) пламя удалось потушить.В полиции Майами-Дейд начали расследование инцидента.Это уже третье ЧП с химическими веществами на территории Соединенных Штатов за последний месяц. В начале февраля в штате Огайо сошел с рельсов грузовой состав. Он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались ядовитые пары, а для ликвидации еще большей опасности взрывов спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог.Из-за аварии местных жителей эвакуировали, но уже на прошлой неделе им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем, как сообщили местные СМИ, жители рассказывают о случаях недомогания, а также о гибели животных и рыб в районе выброса химических веществ.Пятнадцатого февраля в штате Аризона произошло ДТП с участием грузовика, перевозившего азотную кислоту. В результате вещество разлилось на шоссе, власти эвакуировали периметр примерно в километр. По данным властей, водитель грузовика погиб.
https://ria.ru/20230218/tramp-1852809215.html
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огайо, сша, в мире, происшествия, флорида
Огайо, США, В мире, Происшествия, Флорида
20:59 21.02.2023 (обновлено: 22:04 21.02.2023)
 
СМИ: во Флориде произошел взрыв на территории сварочной мастерской

СМИ: во Флориде при взрыве на территории сварочной мастерской погибли два человека

© AP Photo / Geneva HeffernanПолиция, США
Полиция, США - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / Geneva Heffernan
Полиция, США. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. На территории сварочной мастерской в американском штате Флорида произошел взрыв с последующим возгоранием, передает телеканал NBC Miami.
"Два человека погибли, еще трое пострадали в результате взрыва и крупного пожара, охватившего несколько автомобилей и зданий в округе Майами-Дейд, США, у помещений сварочной мастерской в городе Медли во вторник", — говорится в сообщении.
Звонок в службу пожарной охраны поступил около 8:30 утра (16:30 мск). Судя по всему, огонь на тот момент охватил только мастерскую. Однако пока бригады боролись с пожаром, сгорели несколько машин. Около 10:00 (18:00 мск) пламя удалось потушить.
В полиции Майами-Дейд начали расследование инцидента.
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Из-за аварии местных жителей эвакуировали, но уже на прошлой неделе им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем, как сообщили местные СМИ, жители рассказывают о случаях недомогания, а также о гибели животных и рыб в районе выброса химических веществ.
Пятнадцатого февраля в штате Аризона произошло ДТП с участием грузовика, перевозившего азотную кислоту. В результате вещество разлилось на шоссе, власти эвакуировали периметр примерно в километр. По данным властей, водитель грузовика погиб.
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