20:59 21.02.2023 (обновлено: 22:04 21.02.2023)
СМИ: во Флориде произошел взрыв на территории сварочной мастерской
СМИ: во Флориде при взрыве на территории сварочной мастерской погибли два человека
© AP Photo / Geneva HeffernanПолиция, США
© AP Photo / Geneva Heffernan
Полиция, США. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. На территории сварочной мастерской в американском штате Флорида произошел взрыв с последующим возгоранием, передает телеканал NBC Miami.
"Два человека погибли, еще трое пострадали в результате взрыва и крупного пожара, охватившего несколько автомобилей и зданий в округе Майами-Дейд, США, у помещений сварочной мастерской в городе Медли во вторник", — говорится в сообщении.
Звонок в службу пожарной охраны поступил около 8:30 утра (16:30 мск). Судя по всему, огонь на тот момент охватил только мастерскую. Однако пока бригады боролись с пожаром, сгорели несколько машин. Около 10:00 (18:00 мск) пламя удалось потушить.
В полиции Майами-Дейд начали расследование инцидента.
18 февраля, 02:43Трамп посетит штат Огайо, где сошел с рельсов поезд с химикатами
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Из-за аварии местных жителей эвакуировали, но уже на прошлой неделе им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем, как сообщили местные СМИ, жители рассказывают о случаях недомогания, а также о гибели животных и рыб в районе выброса химических веществ.
Пятнадцатого февраля в штате Аризона произошло ДТП с участием грузовика, перевозившего азотную кислоту. В результате вещество разлилось на шоссе, власти эвакуировали периметр примерно в километр. По данным властей, водитель грузовика погиб.
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