https://ria.ru/20230221/vsu-1853367220.html

ВС России уничтожили более 170 военных ВСУ на Донецком направлении

ВС России уничтожили более 170 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 21.02.2023

ВС России уничтожили более 170 военных ВСУ на Донецком направлении

"Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступления на донецком направлении за сутки уничтожила более 170 украинских военных и 16 единиц техники, сообщили во... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T11:54

2023-02-21T11:54

2023-02-21T11:59

специальная военная операция на украине

россия

в мире

краматорск

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775220306_0:0:2820:1587_1920x0_80_0_0_626d92faba36bd2cb236a343fc45fc41.jpg

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступления на донецком направлении за сутки уничтожила более 170 украинских военных и 16 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России."На донецком направлении при поддержке штурмовой авиации, ударов тяжелых огнеметных систем и огня артиллерии продолжаются наступательные действия подразделений "Южной" группировки войск. Потери противника на данном направлении за сутки составили более 170 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", самоходная гаубица "Акация", самоходная гаубица "Гвоздика" и две гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Краматорска уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и склад боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

краматорск

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, краматорск, сша