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ВС России уничтожили более 170 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 21.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230221/vsu-1853367220.html
ВС России уничтожили более 170 военных ВСУ на Донецком направлении
ВС России уничтожили более 170 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 21.02.2023
ВС России уничтожили более 170 военных ВСУ на Донецком направлении
"Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступления на донецком направлении за сутки уничтожила более 170 украинских военных и 16 единиц техники, сообщили во... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T11:54
2023-02-21T11:59
специальная военная операция на украине
россия
в мире
краматорск
сша
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступления на донецком направлении за сутки уничтожила более 170 украинских военных и 16 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России."На донецком направлении при поддержке штурмовой авиации, ударов тяжелых огнеметных систем и огня артиллерии продолжаются наступательные действия подразделений "Южной" группировки войск. Потери противника на данном направлении за сутки составили более 170 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", самоходная гаубица "Акация", самоходная гаубица "Гвоздика" и две гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Краматорска уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и склад боеприпасов.
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россия, в мире, краматорск, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Краматорск, США
11:54 21.02.2023 (обновлено: 11:59 21.02.2023)
 
ВС России уничтожили более 170 военных ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили более 170 украинских военных на Донецком направлении

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступления на донецком направлении за сутки уничтожила более 170 украинских военных и 16 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России.
"На донецком направлении при поддержке штурмовой авиации, ударов тяжелых огнеметных систем и огня артиллерии продолжаются наступательные действия подразделений "Южной" группировки войск. Потери противника на данном направлении за сутки составили более 170 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", самоходная гаубица "Акация", самоходная гаубица "Гвоздика" и две гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, в районе Краматорска уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и склад боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреКраматорскСША
 
 
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